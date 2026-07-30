Xunta y universidades ratifican un nuevo sistema de selectividad «con moitas máis garantías»

Examen de Lingua Galega e Literatura de la PAU en la Facultade de Xornalismo de Santiago SANDRA ALONSO

Tras una de las selectividades más polémicas que se recuerdan en Galicia, y después de que la Xunta anunciase que quería ganar peso en la organización de la PAU, el Gobierno gallego y las universidades de la comunidad han ratificado la hoja de ruta para reformar esos exámenes. Representantes de la Consellería de Educación, entre ellos su titular, Román Rodríguez, y las tres rectorías han sellado este jueves el acuerdo del que saldrá, en palabras de la rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, «un sistema con moitas máis garantías para todas as partes».

El texto aprobado incluye novedades importantes, como establecer una doble revisión de los exámenes antes de que estos lleguen al pupitre del alumnado. Hasta ahora, y para reducir al máximo el riesgo de filtraciones, la redacción final de las posibles pruebas solo la conocía una única persona. En el nuevo modelo, serán al menos dos profesores los que vean ese contenido antes de repartirlo a los alumnos, ya que se establecerá un mecanismo de supervisión por pares entre los docentes que redacten las preguntas, de manera que sea más probable detectar cualquier error o incoherencia que puedan contener. Se minimizaría así la posibilidad de problemas como los surgidos este pasado junio en las pruebas de Debuxo Técnico o Historia de España. Según fuentes de Educación, los mecanismos concretos de supervisión de los exámenes se desarrollarán más adelante a través de unas instrucciones.

Otro de los puntos clave es que el profesorado de bachillerato ganará presencia dentro de los grupos de trabajo que redactarán, aplicarán y corregirán las pruebas. Si hasta ahora esos grupos tenían un máximo de siete miembros, de los que hasta cuatro podían ser docentes de instituto, tras la reforma pasarán a estar compuestos por un máximo de dos profesores universitarios y cuatro de secundaria o bachillerato, y se promoverá una participación más activa de todos los componentes. El objetivo, explican desde la Consellería, es dar más peso al profesorado con más conocimiento y experiencia directa en el currículo de bachillerato.

También habrá cambios importantes dentro de la propia estructura de coordinación y organización de las pruebas de acceso a la universidad. La idea es ir hacia una mayor corresponsabilidad de la Xunta y las universidades. Para ello se crearán dos organismos. La Comisión Organizadora estará formada por tres representantes de la consellería, un delegado por cada una de las universidades públicas y una secretaría externa a la comisión. Será el órgano que se encargue de fijar las directrices generales de los exámenes (criterios para la redacción de la prueba, del tipo contenidos adecuados o nivel de dificultad, y para la evaluación) y que definirá los criterios para elaborar las guías de calificación. También elaborará un banco de materiales destinado a facilitar la elaboración de los modelos de examen.

Del trabajo más operativo y logístico se ocupará la Comisión Técnica, que decidirá cuestiones como horarios y lugares de realización de los exámenes, medidas de seguridad en la elaboración, selección y custodia de las pruebas, así como su adaptación a las necesidades específicas del alumnado. Será, además, la que publique los modelos de examen de cada materia y los criterios generales de evaluación. El organismo estará compuesto por dos personas «de recoñecida experiencia na docencia e xestión de probas de acceso» que propondrá la Xunta y por las personas que ocupan la presidencia y la secretaría del Tribunal Único de la Comisión Interuniversitaria Galega (CIUG), la actual organizadora de la PAU. Además, esta comisión propondrá a los miembros de los distintos grupos de trabajo encargados de redactar los exámenes, de las comisiones delegadas que los realizarán en cada una de las sedes y de los tribunales calificadores que los corrigen.

Representantes de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP reunidos este jueves con los rectores de las tres universidades gallegas

«Esta nova proposta robustece un sistema que ten demostrado o seu bo funcionamento e a súa solvencia durante moitos anos, pero era necesario sometelo a unha actualización», valoró esta mañana la rectora compostelana, Rosa María Crujeiras, que también destacó la «necesaria corresponsabilidade» entre las universidades públicas y la Administración tanto las pruebas de acceso como en el proceso de admisión a la universidad.

«As dúas comisións dan unha maior garantía de coordinación entre a Consellería e as Universidades. Por outro lado, chégase a un bo equilibrio entre garantir que os exames están cunha custodia de altas garantías e que non teñan erros», resaltó la rectora de la Universidade de Vigo (UVigo), Carmen García Mateo. «Das leccións aprendidas nestes anos, esta norma que sae agora con consenso da Consellería e das tres universidades públicas é unha norma mellor», añadió.

Por su parte, el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, se mostró muy satisfecho por ese trabajo conjunto de las facultades gallegas para «facer achegas que mellorasen o texto inicial» y mantengan a la CIUG «nun papel central». «Alegrámonos de que froito do diálogo e a colaboración coa Xunta poida resultar unha orde máis acaída, que teña en conta os cambios normativos importantes dos últimos anos e, sobre todo, facendo que continuemos a levar a cabo un acceso e admisión á universidade cuns altos estándares, algo que nos distingue nos últimos anos», aseveró.

«Vai ser un novo modelo, máis seguro, máis coherente, máis igualitario e que faga posible evitar calquera tipo de controversia ou problema», resumió el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez. Para el representante de la Xunta, los trabajos para reformar la selectividad han ido encaminados a «procurar a maior coordinación para garantir que as probas sexan adecuadas ao nivel e contidos do currículo de Bacharelato e que se corrixan con criterios que reflictan a boa preparación do alumnado galego».

Después de que los rectorados hayan dado luz verde al texto, con sus aportaciones, la iniciativa seguirá ahora el proceso interno de tramitación administrativa. Si se siguen los plazos anunciados por la Xunta, los cambios se harán en dos fases: una este año y otra en el 2028.