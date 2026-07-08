Arquitectura e ingenierías ganan peso un año más en las primeras notas de corte

JORGE NOYA / BELÉN ARAÚJO REDACCIÓN / LA VOZ

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Estudiantes realizando los exámenes de la selectividad en Vigo, en una imagen de archivo.
Estudiantes realizando los exámenes de la selectividad en Vigo, en una imagen de archivo. Oscar Vázquez

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09 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

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