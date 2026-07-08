Arquitectura e ingenierías ganan peso un año más en las primeras notas de corte
REDACCIÓN / LA VOZ
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Los estudios relacionados con el inglés, las artes y la comunicación vuelven a tocar suelo tras la PAU09 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Aunque de momento solo Medicina ha cerrado sus listas, las notas de corte que arrojó el martes el primer llamamiento que realizaron las tres universidades gallegas permiten sacar algunas conclusiones sobre el rendimiento de los