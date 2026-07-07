Medicina, único grado que cierra en el primer llamamiento a la universidad
REDACCIÓN / LA VOZ
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La simultaneidad de Matemáticas e Física, con un 13,445, es la titulación con la nota más alta. Se sitúa por encima de Enxeñaría Informática e Matemáticas, Medicina u Odontoloxía. Comprueba en el buscador de la noticia las calificaciones07 jul 2026 . Actualizado a las 16:12 h.
Ha llegado el día que más esperaban los 13.000 estudiantes que realizaron las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en Galicia el mes pasado. Este martes se han resuelto las primeras listas de admitidos