Medicina, único grado que cierra en el primer llamamiento a la universidad

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Entrada de la facultad de Medicina de la USC
Entrada de la facultad de Medicina de la USC SANDRA ALONSO

La simultaneidad de Matemáticas e Física, con un 13,445,  es la titulación con la nota más alta. Se sitúa por encima de Enxeñaría Informática e Matemáticas, Medicina u Odontoloxía. Comprueba en el buscador de la noticia las calificaciones

07 jul 2026 . Actualizado a las 16:12 h.

Ha llegado el día que más esperaban los 13.000 estudiantes que realizaron las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en Galicia el mes pasado. Este martes se han resuelto las primeras listas de admitidos

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