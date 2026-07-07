Un cambio en el sistema hace que solo Medicina cierre en el primer corte de la universidad

J. Noya REDACCIÓN / LA VOZ

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Medicina es la carrera más demandada de las universidades, en la foto la facultad de Santiago
Medicina es la carrera más demandada de las universidades, en la foto la facultad de Santiago SANDRA ALONSO

Hasta el año pasado se coordinaba la admisión y era un proceso más garantista para el estudiante, que ya sabía dónde iba a estudiar

08 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los más de 13.000 estudiantes que el mes pasado completaron las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en Galicia tienen ahora un poco más claro por donde pasa su futuro académico. Este martes se

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