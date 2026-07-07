Un cambio en el sistema hace que solo Medicina cierre en el primer corte de la universidad
REDACCIÓN / LA VOZ
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Hasta el año pasado se coordinaba la admisión y era un proceso más garantista para el estudiante, que ya sabía dónde iba a estudiar08 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los más de 13.000 estudiantes que el mes pasado completaron las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en Galicia tienen ahora un poco más claro por donde pasa su futuro académico. Este martes se