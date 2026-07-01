Profesores de varios institutos denuncian errores en el examen de Historia de España de la PAU extraordinaria

Una de las pruebas de selectividad en Cee BASILIO BELLO

Vuelve a saltar la polémica en las pruebas de acceso a la universidad. Profesores de varios institutos de la comunidad denuncian los errores de planteamiento que contenía el examen de Historia de España celebrado este martes, durante la primera jornada de la convocatoria extraordinaria de la selectividad gallega. Aunque aseguran que el nivel general de la prueba estuvo dentro de lo recomendable, en algunos institutos, como el IES Leliadoura de Ribeira, los docentes de la materia se han movilizado para exigir que se depuren responsabilidades por lo ocurrido durante este examen, que también presentó errores en la convocatoria ordinaria de las pruebas celebrada a principios de mes.

La incidencia se corresponde, como denuncian desde el IES Leliadoura, con la primera pregunta del examen, que no cuenta con posibilidad de elección para el alumnado. Según las instrucciones del propio grupo de trabajo que elabora la prueba, ese primer ejercicio debe proponer un texto histórico con errores —dos como máximo— que los alumnos deben corregir. En la prueba propuesta este martes, sin embargo, no se cumplían esas directrices. «No caso da proba deste martes poden identificarse máis de dous erros», exponen los docentes de Ribeira en un escrito enviado a la CIUG, la comisión interuniversitaria que elabora y organiza las pruebas.

Además, consideran que las cuestiones que debía corregir el alumnado en un texto sobre el reformismo borbónico en Galicia no eran «de calado», como establecen las normas establecidas para elaborar el examen. «Algúns dos erros non poden ser considerados de calado, por canto que son contidos moi precisos para ser tratados con alumnado de 2.º de bacharelato. Los profesores del IES Leliadoura denuncian que esas incidencias generan en los estudiantes «unha sensación de inseguridade» al trabajar con un ejercicio que no se ajusta «aos criterios de avaliación fixados a comezos de curso, que foi cos que o alumnado traballou ao longo do curso».

Otros centros de Celanova, Ourense, Noia y Soutomaior estudian remitir escritos similares a la CIUG y desde el IES Leliadoura de Ribeira piden que se asuman responsabilidades. «Quen coordine o grupo de traballo da materia ten que saber facer o seu labor e se non está capacitado para facelo deberá deixar o seu cargo», apuntan. Además, consideran que se debería tener en cuenta la participación del profesorado que imparte la materia a la hora de proponer criterios de corrección y establecer contenidos para las pruebas. En estos momentos, la elaboración del examen final recae única y exclusivamente sobre el profesor universitario que dirige el grupo de trabajo de cada asignatura.

El examen de Historia de España también resultó polémico en la convocatoria ordinaria de las pruebas por contener errores de planteamiento en dos ejercicios que también se contradecían con las instrucciones emitidas a principios de curso para elaborar la prueba.

La dificultad de Debuxo

Otra prueba que este martes se revisó con mucha atención fue la de Debuxo Técnico, la materia que más incidencias presentó en la convocatoria ordinaria de la PAU por los múltiples errores que contenía y la indignación que generó entre los alumnos que se examinaron de la asignatura. En esta ocasión, los profesores indican que el examen sí que estaba bien planteado, pero recalcan que la prueba volvió a ser muy extensa —más de lo esperable para los 90 minutos que tienen los alumnos para completar el examen— y que existía una duplicidad, al pedir al alumnado que demostrase la misma destreza en dos ejercicios.

En este caso también plantean enviar, de nuevo, sus quejas al responsable del grupo de trabajo de la asignatura. «O problema principal está nas perspectivas. O alumnado podería facer outro tipo de pezas que non foran tan elaboradas e así ter un exame mais equilibrado en dificultade e tempo», expone Guillermo Rodríguez, profesor de la asignatura en el IES Francisco Daviña Rei de Monforte.