La PAU extraordinaria arranca en Galicia sin incidencias y con 2.900 matriculados, muchos para subir nota

Varios estudiantes repasando sus apuntes antes de realizar las pruebas, en una imagen de archivo. XOAN A. SOLER

La convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en Galicia arrancó este martes sin incidencias, y bajo un ambiente de tranquilidad generalizada entre los 2.916 estudiantes que se presentaron a los exámenes, una cifra de matriculados en la línea de los años anteriores. Mientras que la mayoría acudió a la repetición de la selectividad tras recuperar alguna de las asignaturas del bachillerato que les impidieron presentarse a la convocatoria ordinaria, otros muchos se matricularon en materias optativas para mejorar las notas que obtuvieron en la convocatoria ordinaria que se celebró a principios de mes.

Los exámenes de la PAU extraordinaria se prolongarán hasta el jueves y han comenzado esta mañana con las pruebas de Lingua Castelá, de Historia da Filosofía y de Historia de España, una de las asignaturas que protagonizó la polémica que salpicó la edición ordinaria de las pruebas por los errores que contenían varios exámenes y que provocaron mucha indignación entre alumnos, profesores y familias. A las cuatro de la tarde se celebró el examen de varias materias optativas —Xeoloxía y Matemáticas aplicadas, entre otras— y a las 18.00 horas llegará el turno de Debuxo Técnico, la materia que más controversia generó a principios de mes por el mal planteamiento de la prueba. Al mismo tiempo que Debuxo se examinarán los alumnos que hayan optado por estudiar una segunda lengua extranjera o Historia da Música e da Danza.

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Según fuentes conocedoras del proceso, esta primera jornada de los exámenes se ha desarrollado sin incidencias, y con más alumnos de lo habitual en alguna de las pruebas. «Todo está preparado para que as probas se desenvolvan con normalidade, equidade e coas máximas garantías», apuntó en un comunicado la CIUG, la comisión interuniversitaria que organiza todo el proceso y que ahora preside la catedrática de la Universidade de Vigo María del Carmen Cabeza. Fue nombrada por el nuevo equipo de la rectora Carmen García Mateo y sustituye en el puesto a Iván Area, matemático de la UVigo que ostentaba el cargo durante la edición ordinaria de las pruebas a principios de mes y que cesó en el cargo el jueves pasado tras semanas enfrentando la polémica que afectó al desarrollo de los exámenes.

En el mismo comunicado, la comisión interuniversitaria agradece y reconoce «o esforzo e o traballo realizado por todas as persoas implicadas neste proceso» y destaca la «actitude respectuosa» que siempre muestra el alumnado, favoreciendo así el correcto desarrollo de las pruebas. También reitera el compromiso de la CIUG «cunha universidade de calidade e accesible a toda a sociedade».