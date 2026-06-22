Area se despide como presidente de la CIUG asegurando que se protegió a los alumnos tras los errores en la selectividad

El presidente de la CIUG, Iván Area, en una imagen de archivo SANDRA ALONSO

El presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), Iván Area, ha enviado este lunes una carta en la que confirma que dejará su cargo en los próximos días y en la que agradece el trabajo realizado a todos los que forman parte de la organización y de la elaboración de la selectividad en Galicia. Area, matemático de la Universidade de Vigo, asegura que este año se produjeron «incidencias puntuais e de natureza técnica» propias de un sistema complejo como el de las pruebas de acceso a la universidad, y defiende que la respuesta a esas incidencias «foi a que sempre debe ser». Asegura que se actuó «con celeridade» y que se aplicaron criterios «para garantir a equidade e protexer, por enriba de todo, ao estudantado».

Area, que se enfrentó en las últimas semanas a numerosas críticas que llegaron desde toda la comunidad educativa —familias, docentes y alumnos afectados—, añade en la misiva, enviada a todos los colaboradores de la CIUG, que su prioridad fue que ningún estudiante «resultase prexudicado, aplicando criterios de corrección flexibles e xustos». Durante las pruebas de acceso a la universidad de este año se detectaron errores en varios exámenes que dificultaron la elaboración de los ejercicios y que provocaron una ola de indignación entre quienes se vieron afectados. «Detrás de cada exame hai moitas horas de traballo discreto e pouco visible, pero absolutamente esencial», indica.

«Nun contexto no que ás veces se amplifican os erros e se invisibiliza o ben feito, é importante dicir alto e claro que o balance global é o dun sistema que funciona e que mellora grazas ás vosas achegas», escribe el matemático. Su cargo en la CIUG depende directamente del rector saliente de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, y por eso debe abandonarlo. «Marcho coa confianza de que a CIUG seguirá sendo un referente grazas, sobre todo, ás persoas que o facedes posible», señala el presidente de la comisión, antes de agradecer «o apoio recibido» y hacer un llamamiento a la «responsabilidade colectiva».

En una clara defensa de su actuación frente a los errores detectados durante las pruebas, Iván Area asegura haber asumido «a responsabilidade institucional de dar a cara, explicar con transparencia e protexer o conxunto do sistema» y apela a sustituir el «estrondo» por el rigor y la descalificación por la «construción», en referencia velada a las informaciones sobre lo ocurrido y a las críticas vertidas sobre la gestión de los responsables de aquellos exámenes que presentaban problemas. «Na historia, distintas experiencias fannos lembrar que a innovación e o traballo público ás veces atopan máis ruído que recoñecemento no curto prazo», subraya.

Iván Area añade que la CIUG seguirá abierta «a propoñer, revisar e perfeccionar procedementos, tamén reforzando mecanismos de revisión, sempre desde o coñecemento acumulado de quen estades no día a día».