O caso de éxito na PAU, cun 13,64 de nota, que estudará Filoloxía Galega en Santiago: «Nas letras hai moitísimo talento»
SELECTIVIDAD
Juan Mosquera, alumno do IES Xulián Magariños, de Negreira, non terá problema para cumprir o seu desexo. «O truco é o esforzo. Tamén depende do que poñan o día da proba, pero o meu é traballar cada día», valora12 jun 2026 . Actualizado a las 10:08 h.
Juan Mosquera, alumno do IES Xulián Magariños, de Negreira, non terá problema para cumprir o seu desexo de estudar o próximo curso Filoloxía Galega en Santiago. Cunha nota de 13,64 puntos sobre 14 obtida na selectividade, Juan vai sobrado. «As letras sempre foron o meu. Sempre tiven claro que era ao que me quería dedicar. As ciencias sempre me custaron máis», comenta cheo de ledicia despois de coñecer a súa cualificación.
A súa receita do éxito é tan sinxela como sobradamente coñecida. Outra cousa é a capacidade para levala á práctica. «O truco é o esforzo. Tamén depende do que poñan o día da proba, pero o meu é traballar cada día», engade Juan. «Aínda que nalgunhas materias esperaba menos nota, non hai queixa», remata.
Este alumno negreirés tamén ten unha opinión formada sobre os erros detectados nos exames desta convocatoria da selectividade. «Paréceme irresponsable que, tendo nove meses para preparar un exame, pase isto. Se a nós nos esixen resultados, tiñan que levar a cousa mellor», argumenta Juan Mosquera. En canto aos seus plans para os próximos días e posibles celebracións, o estudante do Xulián Magariños asegura que só pensa xa en pisar a facultade en Santiago: «Agora teño moitas gañas de empezar».
Aproban a selectividade o 96,25 % dos alumnos
Superan a fase obrigatoria das probas 11.102 estudantes, o número máis elevado dos últimos anos. Este venres comeza o prazo para solicitar a revisión dos exames, e para solicitar praza na universidade
JORGE NOYA
Pegados aos seus teléfonos móbiles, tras abrir a notificación oficial que agardaban como auga de maio, os máis de 13.000 estudantes que a semana pasada realizaron os exames da selectividade en Galicia recibiron ao longo da tarde deste xoves —horas antes do previsto— as notas das súas probas. Ao comprobalas, e a pesar de a tensión acumulada durante as últimas xornadas, a sensación foi de alivio para a maior parte dos alumnos.
Segundo datos da CIUG, a comisión interuniversitaria que organiza e elabora as probas, aprobaron a fase obrigatoria dos exames 11.102 estudantes. Representan o 96,25 % dos presentados, a porcentaxe máis alta da última década, e tamén o máis elevado desde que se realiza a selectividade na comunidade galega. Os case dous mil alumnos restantes presentáronse aos exames optativos para así subir a nota que obtiveron en edicións anteriores e mellorar as súas opcións de acceder aos graos universitarios.
A proporción de aprobados, á falta de que se coñezan os detalles por provincias e sedes, tamén se sitúa sete décimas por amais da pasada edición, cando aprobou o 95,58 % dos estudantes que se presentaron á fase obrigatoria das probas. Tras rexistrar un 87,95 % de aprobados no 2020, o nivel máis baixo da década, a cifra de estudantes que superan as probas empezou a crecer durante a pandemia. Fíxoo levantada polo nivel dos exercicios, que se alixeiraron para dar resposta ao sistema de educación a distancia que se implantou no curso 2019/2020, en pleno confinamento polo covid. Esa modalidade de exame, que permitía aos alumnos escoller cinco das oito preguntas que se propuñan en cada proba, mantívose ata o 2024, cando se rexistrou un nivel de aprobados —o 96,02 %— moi similar ao deste ano.
Os prazos para solicitar praza na universidade e para reclamar as notas empezan este venres
Para moitos, o sentimento está a ser de total satisfacción tras moitos meses de intensa preparación, e tras unha semana tensa polas polémicas que salpicaron as probas tras os erros detectados en varios exames. Eses alumnos, confórmelos coas súas notas, poden realizar desde venres a súa solicitude de acceso ás carreiras, marcando ata cinco opcións —ou dez se se trata da mesma carreira pero impartida en diferentes campus— na aplicación Nerta, a mesma onde recibiron as notas.
Os estudantes poden solicitar praza nos graos ata o 25 de xuño, e terán que agardar ata o 7 de xullo para pescudar se entraron na carreira que desexan. Se o conseguen, terán dous días, entre o 8 e o 9 de xullo, para formalizar a súa matrícula no grao ao que accedesen, un trámite que deberán completar na universidade de acollida.
A outra situación que se vive é a de quen non están de acordo coas cualificacións que recibiron de ningúns dos seus exames. Nese caso, poden solicitar unha revisión das probas, e o prazo para facelo comeza tamén este venres. Quen opte por reclamar algunha nota seguirán o seguinte proceso. En primeiro lugar, os correctores analizarán se houbo algún erro material na corrección —como unha nota mal sumada ou preguntas sen corrixir—, e se ao corrixir eses erros a nota é superior á reclamada, actualízase a nota. Se non se detectan erros materiais, mantense a nota reclamada, e envíase a unha segunda corrección.
A terceira corrección
Esa segunda corrección efectúaa un corrector diferente ao primeiro. Se esta segunda nota ten unha diferenza menor de dous puntos, a nota definitiva será a media da primeira e a segunda corrección. Finalmente, se hai unha diferenza de máis de dous puntos con respecto á nota reclamada, dous revisores distintos aos anteriores efectuarán unha terceira corrección. Neste caso, a nota definitiva será acordada por esas dúas persoas.