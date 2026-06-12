Sofía Salgado, la viguesa con la segunda mejor nota de la PAU en Galicia: «Me encantaría ser fiscala»

La viguesa Sofía Salgado.

La viguesa Sofía Salgado se enteró ayer de su 9,9 en la PAU —media de la selectividad, que cuenta un 40 %, con la de su expediente académico en bachillerato, que pondera un 60 %— de una forma inesperada. Estaba con sus amigas y sonó su teléfono. No conocía el número. Era el presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), Iván Area: «Me felicitó», recuerda. Ella, que todavía no había visto las notas porque las quería descubrir con sus amigas, supuso que esa llamada significaba que le había ido «bien». Solo le dijeron su media, pero hasta unas horas después no conoció los detalles de su examen casi perfecto. «Las vimos juntas y fue muy bonito. Súper contenta», recuerda. Hoy por la mañana, Sofía tampoco sabía que ella era la mejor nota de la PAU en Vigo y la segunda mejor marca de Galicia, solo a dos décimas de Cecilia Fernández. La viguesa termina segundo de bachillerato con una media casi perfecta, 13,8 sobre 14.

Ahora, la alumna del instituto público IES República Oriental do Uruguai se matriculará en el doble grado de ADE y Derecho de la Universidade de Vigo. Un paso más para acercarse a su sueño de convertirse en fiscala: «Me encantaría. Siempre me ha encantado el derecho», añade. Sus padres son abogados y ella ha decidido seguir sus pasos. «Siempre me apoyaron para que hiciera lo que me gustara y, al final, continúo con la tradición familiar», añade. Tiene muchas ganas de empezar esta nueva etapa y está feliz de poder quedarse en su ciudad: «A mí Vigo me encanta y tampoco me gustaría alejarme de mi familia», explica.

Sofía fue una de las alumnas que eligieron el examen de Historia de España en la PAU y que, también, respondieron a la polémica pregunta que comparaba el socialismo con el anarquismo. Hubo críticas con su inclusión, ya que ambos movimientos políticos pueden entrar en el examen, pero en la tercera pregunta y no en la segunda. «Es cierto que no esperábamos esa pregunta, pero estaba en el temario y en nuestros apuntes», indica.

La viguesa ha conseguido estas notas con una receta que se repite mucho: «Intentaba llevar todo al día para estar más preparada», cuenta. También quiere aprovechar para decirles a todos esos alumnos que pasarán el curso que viene a segundo de bachillerato que «estén tranquilos». «Hay que estudiar mucho, sobre todo si quieres entrar en algo con una nota de corte alta, pero con tranquilidad no es tan difícil como se dice». Además, Sofía sabe que tras estas notas también está el apoyo de su familia y amigos. «Tengo mucha suerte», reconoce. Por último, recuerda poner en valor el trabajo de sus profesores del IES República Oriental do Uruguai: «Son geniales. Fue una gran decisión haber ido a este instituto».