Los mejores de la selectividad: «Quise consultar los resultados con mi madre, no me los creía»

Mateo, ante la famosa cita en griego que se puede leer en el templo de Apolo en Delfos: «Conócete a ti mismo» Ángel Manso

Entre los estudiantes que realizaron la selectividad, los nervios han abierto paso a la ilusión. Sobre todo, entre aquellos que han obtenido las mejores calificaciones de las pruebas. La mejor nota de Galicia, y por partida doble, es Cecilia Fernández Suárez, que ha sacado la mejor calificación en la parte obligatoria de la Proba de Acceso á Universidade (PAU), la que conocemos como selectividad. Obtuvo un 9,8 en los cinco exámenes comunes. Una nota en la que empató con otros dos alumnos de A Coruña, ambos de dos institutos públicos de la ciudad, Lara Castelo Gómez, del IES A Sardiñeira, y Romeu Tembrás Sánchez, del IES Salvador de Madariaga. Es cuando se hace la media de esta calificación, que cuenta un 40 %, con la de su expediente académico en bachillerato, que pondera un 60 %, cuando su currículo vuelve a brillar.

Esta vecina de Arteixo, estudiante del CPR Obradoiro, tiene la marca más alta de la comunidad, un 9,92 (una media donde no se incluyen las calificaciones de las materias optativas, con las que media puede llegar al 14. En el caso de Cecilia, se presentó a dos de las cuatro optativas que se le ofrecían, Biología y Química, y su media aquí fue de 13,72). La felicidad, como es de suponer, no puede ser mayor. No sabemos si la de Cecilia o la de sus orgullosos padres. «Había salido de los exámenes contenta, con buenas sensaciones. Fueron unos amigos quienes me avisaron de que ya habían publicado los resultados. Entonces llamé a mi madre, porque quería verlos con ella. Cuando los consultamos juntas, casi no me lo creía», confiesa. Cursó la rama biosanitaria de bachillerato. «Mis padres se pusieron muy felices. Me felicitaron, me abrazaron y me recordaron que todo el esfuerzo realizado había tenido su recompensa», cuenta.

Cecilia Fernández Suárez, mejor nota de Galicia en la PAU Marcos Míguez

Aunque estamos a viernes y los exámenes del instituto han pasado, Cecilia todavía no está de vacaciones. Justo después de hablar con ella empieza su última clase de la semana, violín. «Además de los estudios, la música ocupa una parte muy importante de mi vida. Toco el violín y este año he finalizado el grado profesional de conservatorio. Me planteo la posibilidad de compatibilizar los estudios superiores de música con la carrera, aunque dependerá de los horarios y de la carga de trabajo», cuenta. ¿Y qué carrera quiere realizar el expediente más brillante de Galicia? «Medicina. Todavía no sé que especialidad será la que más me guste, pero Medicina. Estoy valorando si hacerla en Santiago o en Madrid. Es una decisión que aún debo tomar. Gracias a la nota, puedo estudiar varias opciones», asiente.

Sobre la polémica de los fallos en algunos exámenes de la PAU, dice, ella tuvo suerte. «No me afectó directamente. En Historia escogí la opción que no generó controversia y tampoco me examiné de materias como Dibujo Técnico o Física, donde hubo más quejas», explica. «Si tuviera que dar un consejo a quienes se presenten a la PAU en el futuro, les diría que intenten controlar los nervios y no dejarse llevar por el estrés. A mí me ayudó mucho afrontar los exámenes con tranquilidad, porque cuando la presión te supera es más difícil rendir al máximo. Para preparar la prueba estudié muchas horas porque necesitaba una nota alta para el grado que quería. Intentaba estudiar todos los días, aunque fuera un rato, para repasar alguna asignatura. Creo que la constancia y la rutina fueron claves», sostiene. Buena estudiante, natural y muy humilde respecto a sus logros en los exámenes, a Cecilia también le gustan los idiomas: «Estudio inglés, francés y alemán».

Sofía Salgado accederá a la universidad con la nota más alta, un 13,8: «Me encantaría ser fiscala»

La viguesa Sofía Salgado.

La viguesa Sofía Salgado se enteró ayer de su 9,9 en la PAU —media de la selectividad, que cuenta un 40 %, con la de su expediente académico en bachillerato, que pondera un 60 %— de una forma inesperada. Estaba con sus amigas y sonó su teléfono. No conocía el número. Era el presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), Iván Area: «Me felicitó», recuerda. Ella, que todavía no había visto las notas porque las quería descubrir con sus amigas, supuso que esa llamada significaba que le había ido «bien». Solo le dijeron su media, pero hasta unas horas después no conoció los detalles de su examen casi perfecto. «Las vimos juntas y fue muy bonito. Súper contenta», recuerda. Hoy por la mañana, Sofía tampoco sabía que ella era la mejor nota de la PAU en Vigo y la segunda mejor marca de Galicia, solo a dos décimas de Cecilia Fernández. La viguesa termina segundo de bachillerato con una media casi perfecta, 13,8 sobre 14.

Ahora, la alumna del instituto público IES República Oriental do Uruguai se matriculará en el doble grado de ADE y Derecho de la Universidade de Vigo. Un paso más para acercarse a su sueño de convertirse en fiscala: «Me encantaría. Siempre me ha encantado el derecho», añade. Sus padres son abogados y ella ha decidido seguir sus pasos. «Siempre me apoyaron para que hiciera lo que me gustara y, al final, continúo con la tradición familiar», añade. Tiene muchas ganas de empezar esta nueva etapa y está feliz de poder quedarse en su ciudad: «A mí Vigo me encanta y tampoco me gustaría alejarme de mi familia», explica.

Sofía fue una de las alumnas que eligieron el examen de Historia de España en la PAU y que, también, respondieron a la polémica pregunta que comparaba el socialismo con el anarquismo. Hubo críticas con su inclusión, ya que ambos movimientos políticos pueden entrar en el examen, pero en la tercera pregunta y no en la segunda. «Es cierto que no esperábamos esa pregunta, pero estaba en el temario y en nuestros apuntes», indica.

La viguesa ha conseguido estas notas con una receta que se repite mucho: «Intentaba llevar todo al día para estar más preparada», cuenta. También quiere aprovechar para decirles a todos esos alumnos que pasarán el curso que viene a segundo de bachillerato que «estén tranquilos». «Hay que estudiar mucho, sobre todo si quieres entrar en algo con una nota de corte alta, pero con tranquilidad no es tan difícil como se dice». Además, Sofía sabe que tras estas notas también está el apoyo de su familia y amigos. «Tengo mucha suerte», reconoce. Por último, recuerda poner en valor el trabajo de sus profesores del IES República Oriental do Uruguai: «Son geniales. Fue una gran decisión haber ido a este instituto».

Lorena Camba, de Lugo, alcanzó un 13,84: «Son semanas intensas, pero solo es repasar lo que viste durante el curso»

La lucense Lorena Camba, del CPR Plurilingüe San José de Lugo, obtuvo un 13,84 en la PAU.

Lorena Camba Roca, del CPR Plurilingüe San José de Lugo, obtuvo la segunda mejor nota de la PAU en la provincia lucense. La joven, que todavía relata emocionada su experiencia, confiesa que no contaba con un resultado tan alto. «Estaba muy acostumbrada a mis profesores y tenía miedo a las correcciones en los exámenes, por si eran muy estrictas», explica Lorena, que quiere estudiar Ingeniería Mecánica. Obtuvo un 9,84 sobre 10 (la media de la fase general y la nota de Bachillerato), y un 13,84 sobre 14.

La lucense echa la vista atrás y dice que «el proceso fue duro, pero en mi caso peor Bachillerato». Señala que durante el curso combinó la formación con el conservatorio de danza, «y por veces sentía que no me daba la vida». «La selectividad son semanas intensas, pero te organizas como quieres y realmente solo es repasar lo que ya viste durante el curso», puntualiza. En su caso, no llegó a la máxima puntuación posible porque, explica, tuvo pequeños fallos en los exámenes de Filosofía, de Inglés y de Gallego.

Un naronés, también en el «top 10»: «Voy a estudiar Filología Clásica»

Mateo, ante la famosa cita en griego que se puede leer en el templo de Apolo en Delfos: «Conócete a ti mismo» Ángel Manso

A Graciela Galdo, directora del IES Terra Trasancos de Narón, no le sorprende nada que Mateo Mas López se haya colado en el «top 10» de los estudiantes con las mejores notas de acceso a la universidad de Galicia. Ni tampoco que haya sido el mejor en la comarca de Ferrol. «¡Es que Mateo un alumno extraordinario! ¡Un fuera de serie!», afirma con admiración hacia este joven de 18 años al que ha visto crecer en las aulas de su centro.

Mateo partía con un 10 redondo como nota media de bachillerato y en la fase general de la selectividad sacó un 9,7. Por lo tanto, su nota de acceso a la universidad —que se obtiene con la calificación de la fase general (que vale un 40 %) y la media de bachillerato (un 60 %)— resultó ser un 9,88 sobre 10, lo que lo sitúa en el tercer puesto del ránking gallego, empatado con tres alumnas de Vigo, A Coruña y Culleredo. Y como nota de admisión —que es la que se obtiene sumando los puntos extra de la fase voluntaria—, logró un 13,88 sobre 14, lo que sin duda le llega y le sobra para matricularse en la carrera de sus sueños, para la que le bastaba un 5. «Ya lo tengo decidido, voy a estudiar Filología Clásica en Salamanca», anuncia ilusionado el joven, que hace pocos días fue agasajado con una corona de laureles en la Olimpiada Gallega de Textos Clásicos. «Quedé de segundo en la modalidad de griego, en la que tuvimos que traducir un fragmento de la Anábisis de Jenofonte», detalla Mateo.

Su caso recuerda al de Gabriel Plaza, aquel joven madrileño que en el 2022 recibió halagos pero también muchas críticas por elegir Filología Clásica tras coronarse con un 10 en la selectividad. Como hizo él entonces, Mateo defiende a capa y espada su decisión: «En mi opinión, sacar un 13,88 y querer estudiar Filología Clásica no significa que desperdicie mi nota. En un mundo dominado por la tecnología y la IA, el papel de los humanistas es crucial y ahora más que nunca hacen falta filólogos que velen por el buen uso de la lengua».

«Además, quienes digan que no tiene salida laboral están equivocados porque en poco tiempo se van a jubilar muchos profesores de griego y latín y van a hacer falta docentes que cubran sus puestos», añade tras anunciar su intención de estudiar Clásicas para dedicarse a la enseñanza.

En su decisión jugó un papel crucial su profesora de latín en el Terra de Trasancos, Mercedes Santalla, que le transmitió su enorme pasión por el mundo clásico. «Yo siempre había querido estudiar historia, pero después de ir a sus clases cambié de opinión», explica Mateo.

Al preguntarle por la receta para rozar el 10 en la selectividad, asegura que todo es cuestión de «organización, esfuerzo y constancia», pero también destaca la importancia de mantener la templanza en las pruebas. «Creo que es muy importante leer bien los enunciados para saber qué es exactamente lo que te preguntan y pensar bien las respuestas antes de ponerte a escribir», señala Mateo, que saldó la selectividad con notas que quitan el hipo. Nada más y nada menos que cinco dieces en Lengua Castellana, Historia de España, Latín, Griego y Francés; un 9,5 en Lengua Gallega; un 9 en Inglés; y un 8,75 en Historia del Arte. «De latín y griego salí muy contento, pero en el resto de asignaturas no me esperaba tan buena nota, sobre todo en Lengua Castellana», comenta.

Ahora ya solo piensa en descansar durante el verano. También está decidido a sacar el máximo provecho a su nueva vida de universitario en Salamanca a partir de septiembre. Y algún día, si los hados se lo permiten, le gustaría viajar a la tierra de Jenofonte, Sófocles y Ovidio.

Juan Mosquera, cun 13,64, estudará Filoloxía Galega en Santiago: «Nas letras hai moitísimo talento»

Juan Mosquera, onte en Negreira tras coñecer a nota PACO RODRÍGUEZ

Juan Mosquera, alumno do IES Xulián Magariños, de Negreira, non terá problema para cumprir o seu desexo de estudar o próximo curso Filoloxía Galega en Santiago. Cunha nota de 13,64 puntos sobre 14 obtida na selectividade, Juan vai sobrado. «As letras sempre foron o meu. Sempre tiven claro que era ao que me quería dedicar. As ciencias sempre me custaron máis», comenta cheo de ledicia despois de coñecer a súa cualificación.

«O segundo curso foi estresante, canto menos. Para min o salto de primeiro a segundo, en canto a dificultade e exigencia, foi enorme. Pero si que é verdade que todo se supera, e aquí estamos...», engade. «Ao final a min tamén gustaríame servir un pouco de imaxe para dar a ver que nas letras hai moitísimo talento. Moitas veces temos esa idea de que as letras non son máis ca ese 5 que vemos na nota de corte; que son un plan B, pero, non. As letras é unha rama con moitísimo talento e deberiamos sacalas dese segundo plano e darlles o valor que se merecen», reflexiona o alumno.

A súa receita do éxito é tan sinxela como sobradamente coñecida. Outra cousa é a capacidade para levala á práctica. «O truco é o esforzo. Tamén depende do que poñan o día da proba, pero o meu é traballar cada día», engade Juan. «Aínda que nalgunhas materias esperaba menos nota, non hai queixa», remata.

Este alumno negreirés tamén ten unha opinión formada sobre os erros detectados nos exames desta convocatoria da selectividade. «Paréceme irresponsable que, tendo nove meses para preparar un exame, pase isto. Se a nós nos esixen resultados, tiñan que levar a cousa mellor», argumenta Juan Mosquera. En canto aos seus plans para os próximos días e posibles celebracións, o estudante do Xulián Magariños asegura que só pensa xa en pisar a facultade en Santiago: «Agora teño moitas gañas de empezar».

Con información de Mila Méndez, Pedro Rodríguez, S. L, Beatriz Antón y Paula Álvarez