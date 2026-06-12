Cecilia, mejor nota de la PAU de Galicia: «Quise consultar los resultados con mi madre, no me los creía»
A CORUÑA
SELECTIVIDAD · Exclusivo suscriptores
Esta estudiante de Arteixo, que obtuvo un 9,92, también toca el violín, estudia tres idiomas y de mayor quiere ser doctora.12 jun 2026 . Actualizado a las 17:34 h.
Es la mejor nota de Galicia y lo es por partida doble. Cecilia Fernández Suárez ha sacado la mejor calificación en la parte obligatoria de la Proba de Acceso á Universidade, la PAU. La que conocemos como selectividad.