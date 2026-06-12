Cecilia, mejor nota de la PAU de Galicia: «Quise consultar los resultados con mi madre, no me los creía»

Mila Méndez Otero
Mila Méndez A CORUÑA

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Cecilia Fernández Suárez, mejor nota de Galicia en la PAU
Cecilia Fernández Suárez, mejor nota de Galicia en la PAU Marcos Míguez

Esta estudiante de Arteixo, que obtuvo un 9,92, también toca el violín, estudia tres idiomas y de mayor quiere ser doctora.

12 jun 2026 . Actualizado a las 17:34 h.

Es la mejor nota de Galicia y lo es por partida doble. Cecilia Fernández Suárez ha sacado la mejor calificación en la parte obligatoria de la Proba de Acceso á Universidade, la PAU. La que conocemos como selectividad.

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