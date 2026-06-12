El alto número de aprobados puede hacer bajar el número de reclamaciones en la selectividad

Alumnos justo antes del primer examen de selectividad en Vigo Oscar Vázquez

Los errores de diseño y planteamiento que se detectaron en cuatro exámenes de la selectividad —Historia de España, del Arte, Tecnoloxía y Debuxo Técnico— y que generaron mucha polémica, con peticiones de dimisión incluidas, no parecen reflejarse en los resultados obtenidos tras las pruebas, que alcanzaron este año el mayor porcentaje de su historia con un 96,25 % de aprobados en la fase general.

Se temía, sobre todo, por el examen de Debuxo Técnico, que se convirtió en el más controvertido de esta edición de la selectividad por los múltiples fallos que denunciaron profesores y alumnos. Muchos consideraban que lo más justo era repetir el examen, pero la CIUG —la comisión que organiza y elabora las pruebas— rechazó esa posibilidad y afirmó que los errores se tendrían en cuenta «para non prexudicar o alumnado».

Ahora, un número importante de estudiantes parecen haber quedado satisfechos con la nota de esas pruebas, y eso hace presagiar que el número de reclamaciones sea menor al que se esperaba cuando estalló la crisis por los errores. De todos modos, los alumnos que no hayan quedado satisfechos con la corrección de alguna prueba pueden solicitar hasta el 16 de junio que se revise la nota de sus exámenes.

Petición de dimisión

Además, algunos profesores, familias y alumnos afectados siguen movilizándose para exigir que se depuren responsabilidades, y plantean remitir un escrito a la CIUG y a la Valedora do Pobo en el que solicitarán la dimisión del director del grupo de trabajo que elaboró el examen de Debuxo Técnico. «En futuras convocatorias tiene que haber más transparencia para que esto no vuelva a ocurrir», explica la profesora Sonia Sueiro, del IES Manuel Murguía de A Coruña.

También se pronunció al respecto el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que este viernes señaló que «hai un sentir xeral», compartido por la sociedad, la Xunta y las universidades, para mejorar el sistema de las pruebas, y para «traballar en positivo para que esta situación non se repita». También felicitó a los aprobados: «Esperemos que a inmensa maioría poida optar á carreira que quere, porque isto é moi competitivo».