La Xunta rechaza que inspectores educativos también elaboren los exámenes

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

SELECTIVIDAD · Exclusivo suscriptores

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, repasando unos documentos tras un Consello de la Xunta, en una imagen de archivo.
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, repasando unos documentos tras un Consello de la Xunta, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

Considera que no hay profesionales suficientes para todas las asignaturas y apremia a la CIUG a «ter máis empatía co alumnado»

12 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La Consellería de Educación considera que la propuesta de las universidades para que un inspector educativo comparta con un profesor universitario la responsabilidad de elaborar y revisar los exámenes de la selectividad «non ten sentido».

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete