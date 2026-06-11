La Xunta rechaza que inspectores educativos también elaboren los exámenes
REDACCIÓN / LA VOZ
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Considera que no hay profesionales suficientes para todas las asignaturas y apremia a la CIUG a «ter máis empatía co alumnado»12 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Consellería de Educación considera que la propuesta de las universidades para que un inspector educativo comparta con un profesor universitario la responsabilidad de elaborar y revisar los exámenes de la selectividad «non ten sentido».