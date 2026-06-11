La Xunta rechaza que inspectores educativos también elaboren los exámenes

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, repasando unos documentos tras un Consello de la Xunta, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

La Consellería de Educación considera que la propuesta de las universidades para que un inspector educativo comparta con un profesor universitario la responsabilidad de elaborar y revisar los exámenes de la selectividad «non ten sentido».