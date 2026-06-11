Aprueban la selectividad el 96,25 % de los alumnos, el porcentaje más alto de su historia en Galicia

Primer día de selectividad en el campus de Ourense MIGUEL VILLAR

Pegados a sus teléfonos móviles, tras abrir la notificación oficial que esperaban como agua de mayo, los más de 13.000 estudiantes que la semana pasada realizaron los exámenes de la selectividad en Galicia recibieron a lo largo de la tarde de este jueves —horas antes de lo previsto— las notas de sus pruebas. Al comprobarlas, y pese a la tensión acumulada durante las últimas jornadas, la sensación fue de alivio para la mayor parte de los alumnos.

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Según datos de la CIUG, la comisión interuniversitaria que organiza y elabora las pruebas, aprobaron la fase obligatoria de los exámenes 11.102 estudiantes. Representan el 96,25 % de los presentados, el porcentaje más alto de la última década, y también el más elevado desde que se realiza la selectividad en la comunidad gallega. Los casi dos mil alumnos restantes se presentaron a los exámenes optativos para así subir la nota que obtuvieron en ediciones anteriores y mejorar sus opciones de acceder a los grados universitarios.

La proporción de aprobados, a falta de que se conozcan los detalles por provincias y sedes, también se sitúa siete décimas por encima de la pasada edición, cuando aprobó el 95,58 % de los estudiantes que se presentaron a la fase obligatoria de las pruebas. Tras registrar un 87,95 % de aprobados en el 2020, el nivel más bajo de la década, la cifra de estudiantes que superan las pruebas empezó a crecer durante la pandemia. Lo hizo aupada por el nivel de los ejercicios, que se aligeraron para dar respuesta al sistema de educación a distancia que se implantó en el curso 2019/2020, en pleno confinamiento por el covid. Esa modalidad de examen, que permitía a los alumnos escoger cinco de las ocho preguntas que se proponían en cada prueba, se mantuvo hasta el 2024, cuando se registró un nivel de aprobados —el 96,02 %— muy similar al de este año.

Sin miedo a lo competencial

Tras esa senda ascendente, que incluso se llegó a definir como una burbuja, todo hacía presagiar que las tornas cambiarían en las pruebas del año pasado. Después de reconocer que había llegado el momento de enterrar el modelo covid, y de recuperar un formato de examen más complejo y competitivo, el curso 2024/2025 arrancó con una nueva propuesta de examen que se instauró el año pasado —es el modelo actual— y que incluía en todas las asignaturas la llamada pregunta competencial.

Ese tipo de ejercicio, que prioriza el pensamiento crítico sobre el conocimiento teórico, resultó todo un quebradero de cabeza para estudiantes y profesores. Pero todos ellos demostraron estar a la altura cuando llegó el momento de la verdad. El temor a que los exámenes resultasen más complejos quedó en nada, y los datos arrojaron un nivel muy similar al del modelo pandémico. Con el 95,58 % de aprobados, el miedo al modelo competencial se disipó y permitió preparar las pruebas de este año con total tranquilidad.

Aunque falta conocer el nivel por asignatura, tampoco los errores que se detectaron en varios exámenes de esta edición, la más polémica del siglo, parecen reflejarse en el número de aprobados. Algunos afectados por los fallos intuyen la benevolencia de los correctores al revisar las calificaciones de aquellas pruebas salpicadas por la polémica.

Los plazos para solicitar plaza en la universidad y para reclamar las notas empiezan este viernes

Para muchos, el sentimiento está siendo de total satisfacción tras muchos meses de intensa preparación, y tras una semana tensa por las polémicas que salpicaron las pruebas tras los errores detectados en varios exámenes. Esos alumnos, los conformes con sus notas, pueden realizar desde viernes su solicitud de acceso a las carreras, marcando hasta cinco opciones —o diez si se trata de la misma carrera pero impartida en diferentes campus— en la aplicación Nerta, la misma donde recibieron las notas.

Los estudiantes pueden solicitar plaza en los grados hasta el 25 de junio, y tendrán que esperar hasta el 7 de julio para averiguar si entraron en la carrera que desean. Si lo consiguen, tendrán dos días, entre el 8 y el 9 de julio, para formalizar su matrícula en el grado al que hayan accedido, un trámite que deberán completar en la universidad de acogida.

La otra situación que se vive es la de quienes no están de acuerdo con las calificaciones que recibieron de algunos de sus exámenes. En ese caso, pueden solicitar una revisión de las pruebas, y el plazo para hacerlo comienza también este viernes. Quienes opten por reclamar alguna nota seguirán el siguiente proceso. En primer lugar, los correctores analizarán si hubo algún error material en la corrección —como una nota mal sumada o preguntas sin corregir—, y si al corregir esos errores la nota es superior a la reclamada, se actualiza la nota. Si no se detectan errores materiales, se mantiene la nota reclamada, y se envía a una segunda corrección.

La tercera corrección

Esa segunda corrección la efectúa un corrector diferente al primero. Si esta segunda nota tiene una diferencia menor de dos puntos, la nota definitiva será la media de la primera y la segunda corrección. Finalmente, si hay una diferencia de más de dos puntos con respecto a la nota reclamada, dos revisores distintos a los anteriores efectuarán una tercera corrección. En este caso, la nota definitiva será consensuada por esas dos personas.