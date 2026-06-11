Aprueban la selectividad el 96,25 % de los alumnos, la cifra más alta de la última década

Primer día de selectividad en el campus de Ourense MIGUEL VILLAR

Pegados a sus teléfonos móviles, tras abrir la notificación que esperaban como agua de mayo, los 13.437 estudiantes que la semana pasada realizaron los exámenes de la selectividad en Galicia han recibido ya las notas de las pruebas que les permitirán acceder a la universidad. Y en la mayor parte de los casos, la sensación está siendo de alivio. Según datos de la CIUG, la comisión interuniversitaria que organiza y elabora las pruebas, aprobaron la fase obligatoria de las pruebas 11.102 alumnos, el 96,25 % de los 11.534 estudiantes que se presentaron a las asignaturas obligatorias. Se trata también del número de estudiantes más altos de la serie histórica en Galicia. Los casi 2.000 alumnos restantes se presentaron a los exámenes de las materias optativas para así subir la nota que obtuvieron en ediciones anteriores de la prueba y mejorar sus opciones de acceder a los grados universitarios.

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El dato de aprobados es el más elevado de los últimos diez años —también de la historia, aunque pueda llevar a equívoco si se tiene en cuenta que la prueba fue adoptando diferentes modelos—, y se sitúa siete décimas por encima de la pasada edición, cuando aprobó el 95,58 % de los estudiantes que se presentaron a la fase obligatoria de las pruebas. Tras registrar un 90,7 % de aprobados en el 2018, la cifra más baja de la década, la cifra empezó a crecer durante la pandemia aupada por el nivel de las pruebas, que se aligeró para dar respuesta al modelo de educación a distancia que se implantó en el curso 2019/2020, en pleno confinamiento por el covid.

Para muchos, la sensación está siendo de total satisfacción tras muchos meses de intensa preparación, y tras una semana tensa por las polémicas que han salpicado las pruebas tras los errores detectados en varios exámenes. Si están conformes con la nota, este viernes podrán realizar ya su solicitud de acceso a las carreras, marcando hasta cinco opciones —o diez si se trata de la misma carrera pero impartida en diferentes campus— en la aplicación Nerta, habilitada al efecto. Pueden solicitar plaza en los grados hasta el 25 de junio, y tendrán que esperar hasta el 7 de julio para averiguar si entraron en la carrera que desean.

La otra situación que se vive esta tarde es la de quienes no están conformes con las calificaciones de algunos de sus exámenes. En ese caso, podrán solicitar una revisión de las pruebas, y el plazo para hacerlo comienza también este mismo viernes. Quienes opten por reclamar alguna nota, seguirán el siguiente proceso. En primer lugar, los correctores analizarán si hubo algún error material en la corrección —como una nota mal sumada o preguntas sin corregir—, y si al corregir esos errores la nota es superior a la reclamada, se actualiza la nota. Si no se detectan errores materiales, se mantiene la nota reclamada y se hace una segunda corrección.

Esa segunda corrección la efectúa un corrector diferente al primero. Si esta segunda nota tiene una diferencia menor de dos puntos, la nota definitiva será la media de la primera y la segunda corrección. Finalmente, si hay una diferencia de más de 2 puntos con la nota reclamada, dos personas distintas a las anteriores efectuarán una tercera corrección. En este caso, la nota definitiva será consensuada por esas dos personas.

El dato de aprobados en la fase general, que va en la línea de las demás comunidades autónomas que la semana pasada realizaron la PAU —del 90 % de Andalucía al 98 % en Castilla y León—, está sirviendo para aliviar una edición de las pruebas especialmente tensa en Galicia. Durante las tres jornadas que duraron los exámenes, se detectaron errores en los ejercicios de hasta cinco asignaturas, lo que generó una ola de indignación entre los afectados y hasta un choque entre la Xunta y los organizadores de la selectividad en la comunidad.