Afectados por los errores en la PAU: «Compañeros sufrieron ataques de ansiedad, uno incluso se desmayó»
REDACCIÓN / LA VOZ
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«Tengo miedo de que unas circunstancias ajenas a los estudiantes, puedan perjudicar mi nota final e incluso impedirme acceder a la carrera que quiero estudiar», reconoce uno de ellos12 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
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