Las universidades pidieron en el 2024 que inspectores de la Xunta también elaborasen los exámenes de la selectividad

Una profesora, dando indicaciones a los alumnos durante la primera jornada de la selectividad, el martes pasado en Santiago. XOAN A. SOLER

Las delegaciones de las tres universidades gallegas en la CIUG enviaron a la Xunta, en junio del 2024, una propuesta para que inspectores educativos de la Administración autonómica también participasen en la elaboración de los