Las universidades pidieron en el 2024 que inspectores de la Xunta también elaborasen los exámenes de la selectividad
REDACCIÓN / LA VOZ
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Sugerían que lo hiciesen junto al director del grupo de trabajo de cada asignatura, el único responsable actualmente de confeccionar y revisar las pruebas11 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Las delegaciones de las tres universidades gallegas en la CIUG enviaron a la Xunta, en junio del 2024, una propuesta para que inspectores educativos de la Administración autonómica también participasen en la elaboración de los