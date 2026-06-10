Las universidades pidieron en el 2024 que inspectores de la Xunta también elaborasen los exámenes de la selectividad

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Una profesora, dando indicaciones a los alumnos durante la primera jornada de la selectividad, el martes pasado en Santiago.
Una profesora, dando indicaciones a los alumnos durante la primera jornada de la selectividad, el martes pasado en Santiago. XOAN A. SOLER

Sugerían que lo hiciesen junto al director del grupo de trabajo de cada asignatura, el único responsable actualmente de confeccionar y revisar las pruebas

11 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las delegaciones de las tres universidades gallegas en la CIUG enviaron a la Xunta, en junio del 2024, una propuesta para que inspectores educativos de la Administración autonómica también participasen en la elaboración de los

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