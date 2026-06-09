Las tres universidades gallegas solo reconocen errores en dos pruebas de la selectividad

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Un profesor, entregando los exámenes de la selectividad, el pasado martes en el IES Vilar Ponte de Viveiro.
Un profesor, entregando los exámenes de la selectividad, el pasado martes en el IES Vilar Ponte de Viveiro. Pepa Losada

Defienden a la CIUG y reprochan a la Xunta que no respondiese a su propuesta de mejora mientras que Educación reclama participar directamente en la gestión de los exámenes

10 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En un movimiento poco habitual, las tres universidades gallegas reaccionaron este martes a la crisis generada por los errores que se detectaron en varios exámenes de la selectividad en Galicia. Lo hicieron en un comunicado

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