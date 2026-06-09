Las tres universidades gallegas solo reconocen errores en dos pruebas de la selectividad
REDACCIÓN / LA VOZ
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Defienden a la CIUG y reprochan a la Xunta que no respondiese a su propuesta de mejora mientras que Educación reclama participar directamente en la gestión de los exámenes10 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En un movimiento poco habitual, las tres universidades gallegas reaccionaron este martes a la crisis generada por los errores que se detectaron en varios exámenes de la selectividad en Galicia. Lo hicieron en un comunicado