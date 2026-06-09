Las tres universidades gallegas solo reconocen errores en dos pruebas de la selectividad

Un profesor, entregando los exámenes de la selectividad, el pasado martes en el IES Vilar Ponte de Viveiro. Pepa Losada

En un movimiento poco habitual, las tres universidades gallegas reaccionaron este martes a la crisis generada por los errores que se detectaron en varios exámenes de la selectividad en Galicia. Lo hicieron en un comunicado