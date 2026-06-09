Los rectorados de las tres universidades gallegas defienden a la CIUG y recuerdan a la Xunta que pidieron actualizar la normativa para minimizar errores

Primer día de la selectividad en el IES Vilar Ponte de Viveiro Pepa Losada

Los rectorados de las tres universidades públicas gallegas (la UDC, la USC y la UVigo) han emitido este martes un comunicado conjunto en el que expresan su apoyo a las personas delegadas en la CIUG, la comisión que organiza las pruebas de acceso a la universidad de este 2026 en Galicia. Una convocatoria, la ordinaria, realizada hace ahora una semana y que registró varios errores que han puesto en la picota a los organizadores e incluso han revelado ciertas tiranteces entre este organismo y la Xunta. El Gobierno gallego, de hecho, ha reclamado responsabilidades por los problemas surgidos en y durante los exámenes, y ha insistido, tanto por boca tanto del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, como del presidente del Ejecutivo, Alfonso Rueda, en que el Gobierno gallego nada tiene que ver con la organización de la PAU.

Las rectorías, sin embargo, recuerdan en su comunicado que en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), creada en 1993, no solo hay un representante de cada universidad, sino que también hay «tres membros designados pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, cunha participación equilibrada ao 50 % entre as universidades e a Xunta». Y señalan, además, que en los propios grupos de trabajo de cada materia que elaboran las distintas propuestas de examen participan también representantes designados por la consellería, así como profesorado de enseñanza secundaria.

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Apuntan, también, que el proceso de elaboración de las pruebas de la PAU se rige en Galicia por una orden del año 2011. Y recuerdan que en junio del 2024, tras la aprobación de un real decreto estatal que hacía necesario adaptar la orden autonómica, remitieron a Educación una propuesta para modificarla que buscaba «minimizar posibles erros humanos e reforzar os mecanismos de revisión». Una proposición que, aseguran, se trasladó de manera «formal e reiterada» en distintas reuniones con el departamento que encabeza Román Rodríguez, «sen que se recibise resposta por parte da Consellaría».

¿En qué consistiría el cambio propuesto? Explican que actualmente, extremando las cautelas para garantizar la confidencialidad de los exámenes y evitar filtraciones como las que en 1992 obligaron a repetir la prueba, el director o directora de cada grupo de trabajo elabora los ejercicios y es la única persona que conoce las propuestas de examen que se remiten al tribunal único, que sortea y selecciona el examen definitivo. La propuesta realizada por la CIUG hace casi dos años plantea, entre otras cosas, la incorporación de una segunda persona en la elaboración de los exámenes por cada materia «co obxectivo de minimizar posibles erros humanos e reforzar os mecanismos de revisión».

Los rectores consideran que el modelo ha demostrado ser «sólido, fiable e recoñecido como referente no conxunto do Estado», evitando cualquier filtración desde el 1993. Sin embargo, apuntan que las «incidencias» registradas este año «poñen de manifesto a necesidade de actualizar a Orde de 2011 e incorporar as melloras xa propostas hai dous anos, coa fin de reducir o risco de erro humano».

Así las cosas, las universidades gallegas destacan su refrendo a la nueva proposta que, anuncian, sus delegados en la CIUG enviarán próximamente a la Administración autonómica, con el objetivo de que los cambios puedan incorporarse ya en la próxima convocatoria.

Cabe destacar, que el comunicado tan solo habla de fallos en dos asignaturas, pese a que se han denunciado errores en al menos cuatro. «Unha vez rematadas as probas da convocatoria ordinaria da PAU e analizadas as incidencias en dúas materias», es la frase con la que arranca el comunicado. Aunque no aclara a qué dos materias se refiere, el presidente de la CIUG, Iván Area, en su comparecencia de prensa de la semana pasada, se refirió a las incidencias de Debuxo Técnico e Historia de España.