El examen de Tecnoloxía incumplió también las normas de la selectividad
REDACCIÓN / LA VOZ
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No había apartados optativos, como debe ocurrir en todos los exámenes. La CIUG ha publicado los criterios de corrección de Historia de España, pero no de Debuxo Técnico09 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
No solo hubo errores en los exámenes de Debuxo Técnico, Historia de España e Historia del Arte durante las pruebas de acceso a la universidad (PAU) que comenzaron hace justo una semana. El ejercicio de