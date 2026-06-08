El examen de Tecnoloxía incumplió también las normas de la selectividad

El presidente de la CIUG, el matemático Iván Area, el jueves pasado durante la rueda de prensa en la que compareció por los errores en la PAU. SANDRA ALONSO

No solo hubo errores en los exámenes de Debuxo Técnico, Historia de España e Historia del Arte durante las pruebas de acceso a la universidad (PAU) que comenzaron hace justo una semana. El ejercicio de