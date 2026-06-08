El examen de Tecnoloxía incumplió también las normas de la selectividad

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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El presidente de la CIUG, el matemático Iván Area, el jueves pasado durante la rueda de prensa en la que compareció por los errores en la PAU.
El presidente de la CIUG, el matemático Iván Area, el jueves pasado durante la rueda de prensa en la que compareció por los errores en la PAU. SANDRA ALONSO

No había apartados optativos, como debe ocurrir en todos los exámenes. La CIUG ha publicado los criterios de corrección de Historia de España, pero no de Debuxo Técnico

09 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

No solo hubo errores en los exámenes de Debuxo Técnico, Historia de España e Historia del Arte durante las pruebas de acceso a la universidad (PAU) que comenzaron hace justo una semana. El ejercicio de

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