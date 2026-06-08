La CIUG permitirá sacar la máxima nota en la pregunta de Historia de España en la selectividad aunque se respondiese de forma distinta a la exigida

Primer día de la selectividad en un instituto de Viveiro Pepa Losada

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) estableció este lunes los criterios definitivos para la corrección de la prueba de Historia de España de la PAU, tras las reclamaciones sobre la formulación de una pregunta del bloque II. Las nuevas instrucciones garantizan que el alumnado «poderá optar á máxima cualificación» incluso si no se siguió el formato comparativo exigido inicialmente. En la documentación recogida por Europa Press, la comisión especifica que, en caso de que un alumno desarrollase la pregunta de manera teórica y no comparativa, se aplicarán los mismos criterios de calificación que en la tabla diseñada para el formato comparativo.

De esta forma, se podrá obtener la puntuación máxima siempre que el desarrollo del contenido teórico sea adecuado. Asimismo, las instrucciones recogen un sistema de compensación para los casos en los que el estudiante dejase la pregunta en blanco. En este supuesto, se realizará una ponderación de la nota que debería haber obtenido basándose en las calificaciones de las otras tres preguntas del examen. En el caso de que la nota resultante de dicha ponderación sea inferior a cinco, se asignará automáticamente a esta pregunta una calificación de 1,25 puntos.

Cabe recordar que la institución ya reiteró la semana pasada que «ningún estudiante será prexudicado pola formulación da pregunta» y confirmó que revisará las instrucciones de su grupo de trabajo para el próximo curso. En concreto, las protestas se originaron en base a una de las preguntas incluidas en el bloque II de la materia de Historia de España, en la que se pedía una comparación entre las características del socialismo y del anarquismo en la segunda mitad del siglo XIX.

Varios profesores de la materia y departamentos implicados en este ámbito protestaron desde última hora del pasado martes en relación a esta pregunta, alegando que las indicaciones de la CIUG para la preparación de estos exámenes incluían estos conceptos solo en el bloque III, el orientado a un comentario de texto, y no en el II.

La controversia llega a la política gallega

Alfonso Rueda ha reclamado este lunes «máis autocrítica» a los organizadores de las PAU tras los errores de este año. Cabe recordar que, además del error en la prueba de Historia de España, también se encontraron fallos en el examen de Debuxo Técnico, además de erratas en los de Física e Historia da Arte.

El PSdeG también ha roto su silencio sobre esta cuestión. La diputada socialista Patricia Iglesias ha lamentado los «errores inaceptables», pero ha insistido en que este suceso no debe convertirse «nun axuste de contas políticas». Asimismo, ha asegurado que se deben asumir responsabilidades por lo sucedido. El BNG sigue sin pronunciarse.