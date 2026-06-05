El conselleiro de Educación reitera su intención de coordinar la selectividad para evitar el «carrusel tan sucesivo de erros»

Román Rodríguez en una rueda de prensa celebrada el jueves Xunta | EUROPAPRESS

Los planes de la Xunta para entrar en la organización y la coordinación de las pruebas PAU, la antigua selectividad, no son nuevos. A mediados del mes pasado se dio el primer paso público para actualizar la normativa e incorporar a miembros de la Consellería de Educación en órganos y equipos que, hasta el momento, están compuestos solo por personal de las tres universidades públicas gallegas. La nueva orden que prepara el departamento de Román Rodríguez pasó hace unas semanas por una consulta previa en el Portal de Transparencia de la Xunta. Pero el propio conselleiro ha reconocido este viernes que la idea ya lleva meses sobre la mesa e incluso se ha comentado con las universidades, aunque el horizonte de los cambios se sitúa, inicialmente, en el año 2028.

Sin embargo, el «carrusel tan sucesivo de erros» —según palabras del conselleiro— ocurridos en los exámenes de esta semana ha cambiado el enfoque con el que la Xunta defiende su nuevo modelo. Hasta ahora Rodríguez justificaba la entrada del Gobierno gallego en la selectividad como un modo de «homoxeneizar» las pruebas con el resto del Estado y evitar que el alumnado gallego pueda estar en desventaja con el de otras comunidades a la hora de acceder a una carrera. Ahora el titular de Educación mantiene esa idea, pero añade un matiz de mayor control interno.

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«Temos plantexada xa unha modificación para entrar na coordinación de todos os aspectos da proba e lograr uns criterios o máis homoxéneos posible con outras comunidades autónomas, pero agora vemos tamén, a partir desta sucesión de erros encadeados, que tamén é moi importante que o fagamos para evitar que suceda internamente», ha declarado este viernes Román Rodríguez, tras ser preguntado por periodistas sobre la futura intervención de la Xunta en futuras convocatorias de la PAU.

Con todo, el conselleiro ha insistido en que no se trata de una injerencia en terreno de las universidades. «Iso quere dicir que imos facer inxerencias? En ningún caso, só faltaría! Os exames, as preguntas, vannas formular sempre os profesionais, os docentes. Pero hai outras cuestións organizativas, de criterios, de controis, que aí é onde debemos como comunidade autónoma intervir, como xa o están facendo outras», ha defendido.

Dimisiones en la CIUG

En sus declaraciones, Román Rodríguez ha vuelto a insistir en que el Ejecutivo gallego no ha tenido nada que ver con la organización de las polémicas pruebas selectivas de este año: «Os responsables desta proba son quen son. Quen as deseña, as avalía, quen as corrixe e quen as organiza non é a Xunta de Galicia (...) A Xunta non ten competencias nese ámbito, quen organiza e avalía os exames é a CIUG, son as universidades galegas. E cada un ten que ser responsable, hai que esixir responsabilidade».

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Lo que no ha querido concretar el conselleiro es qué tipo de responsabilidades. A la pregunta de si considera que el máximo responsable de la CIUG o quienes diseñaron los exámenes en los que se detectaron errores deberían dimitir, se ha limitado a señalar que «iso son decisións que ten que tomar cada persoa e cada responsable (...) pero insisto en que non é unha situación banal e que se debe tomar en serio, porque xera moitísima ansiedade en moitísimos mozos, mozas e familias».

Tampoco ha dado una opinión tajante sobre si la decisión de no repetir los exámenes y, en lugar de eso, flexibilizar los criterios de corrección es suficiente: «Insisto en que a responsabilidade de deseñar, avaliar e corrixir ten nome e apelidos, e é a CIUG. A CIUG é a responsable do que fai (...) Eles saberán o que teñen que facer, pero hai que ser responsables».

Anpas Galegas ve « inaceptable » lo sucedido en la PAU gallega y considera que «compromete a igualdade de oportunidades»

Señalan que ampliar el tiempo de examen como solución a los errores en las pruebas es «insuficiente e non repara o dano», y estima que la reiteración de problemas «evidencia erros estruturais»

La Confederación Anpas Galegas, una de las más representativas de la comunidad, ha emitido un comunicado expresando su «profunda indignación» por las «graves incidencias» registradas en varias materias de la selectividad durante las pruebas celebradas esta semana en Galicia. Los errores registrados, por ejemplo, en los exámenes de Historia de España y Debuxo Técnico, han generado un gran malestar no solo entre los estudiantes y sus familias, sino que incluso ha provocado el enfrentamiento entre la Xunta y la comisión organizadora de las pruebas.

La entidad que agrupa a distintas asociaciones de padres y madres estima que lo sucedido en la convocatoria ordinaria de este año es «inaceptable», por lo que supone de incerteza para más de 13.000 alumnos y alumnas que se juegan en estas pruebas su futuro académico inmediato, e incluso el laboral a medio plazo, estiman. «Non se pode permitir que erros organizativos, de deseño ou de supervisión comprometan a igualdade de oportunidades nin a equidade do sistema educativo», indican en su comunicado.

Tampoco les convence la solución adoptada durante las pruebas, tras la detección de los distintos errores, consistente en ampliar los tiempos de realización del examen. Anpas Galegas estima que esto es «claramente insuficiente e non repara o dano ocasionado». Aluden a la alta presión y exigencia emocional que el alumnado soporta durante la PAU, y destacan que las incidencias, además de introducir «un factor de inxustiza», también «incrementan a ansiedade e inseguridade, vulnerando o principio de igualdad de de condicións que debe rexer todo o proceso». Cabe recordar que, por ejemplo, durante la celebración del examen de Debuxo Técnico en distintas comisiones, los errores se fueron detectando poco a poco, generando interrupciones y tensión creciente entre quienes se examinaban.

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«O impacto destas situacións vai máis alá do puntual, afectando á confianza no sistema e á percepción de rigor e garantías do proceso avaliador», señalan en el comunicado. Además, consideran que la «reiteración» de problemas «evidencia erros estruturais na planificación e execución das probas, que non poden ser asumidos como feitos illados nin normalizados».

Por todo ello, Anpas Galegas reclama a la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia), organizadora de los exámenes, la apertura inmediata de una investigación «exhaustiva» sobre las incidencias, que los órganos competentes asuman responsabilidades, que se implanten medidas correctoras para evitar que vuelvan a producirse situaciones similares, y la revisión integral de los procedimientos de elaboración, supervisión y desarrollo de las pruebas.

«O sistema educativo público debe ser garante de equidade, rigor e transparencia. Non se pode xogar co futuro do alumnado nin permitir que erros evitables queden sen resposta», remata la entidad.