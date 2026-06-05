Anpas Galegas considera «inaceptable» lo sucedido en la PAU gallega y considera que «compromete a igualdade de oportunidades»

Alumnos justo antes del primer examen de selectividad en Vigo Oscar Vázquez

La Confederación Anpas Galegas, una de las más representativas de la comunidad, ha emitido un comunicado expresando su «profunda indignación» por las «graves incidencias» registradas en varias materias de la selectividad durante las pruebas celebradas esta semana en Galicia. Los errores registrados, por ejemplo, en los exámenes de Historia de España y Debuxo Técnico, han generado un gran malestar no solo entre los estudiantes y sus familias, sino que incluso ha provocado el enfrentamiento entre la Xunta y la comisión organizadora de las pruebas.

La entidad que agrupa a distintas asociaciones de padres y madres estima que lo sucedido en la convocatoria ordinaria de este año es «inaceptable», por lo que supone de incerteza para más de 13.000 alumnos y alumnas que se juegan en estas pruebas su futuro académico inmediato, e incluso el laboral a medio plazo, estiman. «Non se pode permitir que erros organizativos, de deseño ou de supervisión comprometan a igualdade de oportunidades nin a equidade do sistema educativo», indican en su comunicado.

Tampoco les convence la solución adoptada durante las pruebas, tras la detección de los distintos errores, consistente en ampliar los tiempos de realización del examen. Anpas Galegas estima que esto es «claramente insuficiente e non repara o dano ocasionado». Aluden a la alta presión y exigencia emocional que el alumnado soporta durante la PAU, y destacan que las incidencias, además de introducir «un factor de inxustiza», también «incrementan a ansiedade e inseguridade, vulnerando o principio de igualdad de de condicións que debe rexer todo o proceso». Cabe recordar que, por ejemplo, durante la celebración del examen de Debuxo Técnico en distintas comisiones, los errores se fueron detectando poco a poco, generando interrupciones y tensión creciente entre quienes se examinaban.

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«O impacto destas situacións vai máis alá do puntual, afectando á confianza no sistema e á percepción de rigor e garantías do proceso avaliador», señalan en el comunicado. Además, consideran que la «reiteración» de problemas «evidencia erros estruturais na planificación e execución das probas, que non poden ser asumidos como feitos illados nin normalizados».

Por todo ello, Anpas Galegas reclama a la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia), organizadora de los exámenes, la apertura inmediata de una investigación «exhaustiva» sobre las incidencias, que los órganos competentes asuman responsabilidades, que se implanten medidas correctoras para evitar que vuelvan a producirse situaciones similares, y la revisión integral de los procedimientos de elaboración, supervisión y desarrollo de las pruebas.

«O sistema educativo público debe ser garante de equidade, rigor e transparencia. Non se pode xogar co futuro do alumnado nin permitir que erros evitables queden sen resposta», remata la entidad.