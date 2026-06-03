Vota y opina: ¿Qué debería hacer la CIUG ante los errores en el examen de Debuxo Técnico de la selectividad?

Estudiantes este martes en la primera prueba de la PAU 2026 MARCOS MÍGUEZ

El profesorado de varios institutos gallegos elevó una queja formal a la CIUG tras conocerse la existencia de varios errores en la prueba de Debuxo Técnico de la selectividad. Según detallan, la presencia de «múltiples erros nos enunciados do exame» obligaron a la CIUG a rectificar, obligando a interrumpir el trabajo del alumnado y generando «confusión e inseguridade sobre a correcta interpretación dos exercicios». Por ello, reclaman ahora la dimisión de los responsables de esta prueba, con la incógnita sobre la mesa de la posible resolución tras el perjuicio acometido sobre el alumnado de esta materia. Y tú, ¿cómo crees que debería actuar la CIUG en el examen de Debuxo Técnico?

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