Los errores en varios exámenes ponen en entredicho la selectividad gallega

El aula magna de Filoloxía, en A Zapateira, acogió ayer a alumnos de institutos de A Coruña, Cambre y Carballo durante la primera de las tres jornadas de la PAU Marcos Míguez

La selectividad más vigilada para evitar el fraude se ha convertido también en la más polémica de los últimos años. Este miércoles, profesores de varios institutos gallegos remitieron a la CIUG —la comisión que elabora