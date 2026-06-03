Los errores en varios exámenes ponen en entredicho la selectividad gallega

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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selectividad.El aula magna de Filoloxía, en A Zapateira, acogió ayer a alumnos de institutos de A Coruña, Cambre y Carballo durante la primera de las tres jornadas de la PAU
El aula magna de Filoloxía, en A Zapateira, acogió ayer a alumnos de institutos de A Coruña, Cambre y Carballo durante la primera de las tres jornadas de la PAU Marcos Míguez

La CIUG no repetirá la prueba de Debuxo Técnico, pese a las reclamaciones y las peticiones de dimisión de quienes la elaboraron; Historia de España, del Arte y Física también tenían fallos. La visión de los afectados: «Ser benévolo con la corrección no es lo mismo que volver a hacerlo»

04 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La selectividad más vigilada para evitar el fraude se ha convertido también en la más polémica de los últimos años. Este miércoles, profesores de varios institutos gallegos remitieron a la CIUG —la comisión que elabora

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