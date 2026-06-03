Los errores en varios exámenes ponen en entredicho la selectividad gallega
REDACCIÓN / LA VOZ
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La CIUG no repetirá la prueba de Debuxo Técnico, pese a las reclamaciones y las peticiones de dimisión de quienes la elaboraron; Historia de España, del Arte y Física también tenían fallos. La visión de los afectados: «Ser benévolo con la corrección no es lo mismo que volver a hacerlo»04 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La selectividad más vigilada para evitar el fraude se ha convertido también en la más polémica de los últimos años. Este miércoles, profesores de varios institutos gallegos remitieron a la CIUG —la comisión que elabora