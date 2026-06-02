El conselleiro de Educación defiende que altos cargos de la Xunta formen parte del diseño de la selectividad: «Non é unha inxerencia»

Primer examen de selectividad en el campus de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha defendido la incorporación de altos cargos de la Consellería a la comisión que diseña la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para «mejorar la homogeneización y la coherencia» de las pruebas con el resto de comunidades. Después de que el PSdeG reclamase su comparecencia para informar de esta decisión que los socialistas consideran «unha inxerencia política», el conselleiro, a preguntas de los medios, ha asegurado que la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) es un consorcio en el que «xa está a administración educativa», así como el «profesorado non universitario e universitario».

Con los cambios que se plantean, Rodríguez, en declaraciones a Europa Press, aseguró que el objetivo es lograr «unha maior coordinación interna» y «homologarse» a lo que hacen otras comunidades. «Non hai nada raro detrás, nin se vai manipular nada como algúns pretenden facer pensar», remarcó. Asimismo, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, explicó que ella misma forma parte de la comisión actual, pero ahora al departamento autonómico le «interesa» diferenciar «os labores de organización dos labores da posta en marcha das probas».

En esta línea, detalló que la logística de los exámenes es una actividad «propia dos representantes delegados de cada universidade» y ahora la Xunta quiere que la comisión coordinadora sea la encargada de «tomar determinadas decisións sobre a estrutura dos exames ou a data das probas». «Non con ánimo de inxerencia nos exames», insistiu, antes de apuntar que «seguirán sendo desenvolvidas polos grupos de traballo». «É unha vía para poder homoxeneizar co resto de España o desenvolvemento destas probas».