Empieza la selectividad más controlada con 13.400 estudiantes matriculados en Galicia

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Dos estudiantes, repasando para las pruebas este lunes en la biblioteca de Riazor, en A Coruña.
Dos estudiantes, repasando para las pruebas este lunes en la biblioteca de Riazor, en A Coruña. Marcos Míguez

Afrontan entre el martes y el jueves las pruebas de acceso a la universidad, sin grandes cambios en cuanto al modelo de examen, pero con la seguridad reforzada para evitar el fraude

01 jun 2026 . Actualizado a las 21:00 h.

Llegó el día de la verdad tras ocho meses de intensa preparación. Cuando el reloj dé las nueve de la mañana, más de 13.400 estudiantes gallegos empezarán a escribir su futuro académico en las pruebas

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