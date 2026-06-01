Empieza la selectividad más controlada con 13.400 estudiantes matriculados en Galicia
REDACCIÓN / LA VOZ
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Afrontan entre el martes y el jueves las pruebas de acceso a la universidad, sin grandes cambios en cuanto al modelo de examen, pero con la seguridad reforzada para evitar el fraude01 jun 2026 . Actualizado a las 21:00 h.
Llegó el día de la verdad tras ocho meses de intensa preparación. Cuando el reloj dé las nueve de la mañana, más de 13.400 estudiantes gallegos empezarán a escribir su futuro académico en las pruebas