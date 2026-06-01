Empieza la selectividad más controlada con 13.400 estudiantes matriculados en Galicia

Dos estudiantes, repasando para las pruebas este lunes en la biblioteca de Riazor, en A Coruña. Marcos Míguez

Llegó el día de la verdad tras ocho meses de intensa preparación. Cuando el reloj dé las nueve de la mañana, más de 13.400 estudiantes gallegos empezarán a escribir su futuro académico en las pruebas