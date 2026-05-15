La Xunta pretende entrar en el diseño de los exámenes de la selectividad

Exámenes de la selectividad en junio del año pasado en la capital gallega XOAN A. SOLER

La normativa actual que regula la prueba de acceso a la universidad (PAU) en Galicia data del 2011, y la Xunta se ha propuesto ahora el reto de actualizarla. De momento, no hay plazos concretos para sacar a la palestra la nueva orden, pero el Gobierno gallego acaba de dar el primer paso para hacerlo posible. Desde este viernes está publicado en la web de transparencia el formulario en el que se pueden proponer sugerencias a la nueva norma, con la que la Xunta ganará más peso a la hora de elaborar y organizar las pruebas.

Actualmente, el diseño de los exámenes y la organización de las pruebas depende exclusivamente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), un ente que engloba a las tres universidades públicas gallegas y que sustituyó en 1991 a la Universidade de Santiago (USC), que hasta ese año centralizaba en exclusiva la responsabilidad de desarrollar esos exámenes. La CIUG, íntegramente coordinada y financiada por las universidades, opera de forma autónoma en todo lo que tiene que ver con el diseño y la estructura de los exámenes, pero se coordina con la Xunta para cuestiones técnicas.

Mientras que la comisión interuniversitaria se encarga del aspecto académico y organizativo, el Gobierno gallego facilita los sistemas informáticos que permiten el correcto desarrollo de las pruebas. También promueve la inclusión de docentes de secundaria en los grupos de trabajo que elaboran las pruebas y en las comisiones delegadas que se encargan de supervisar los exámenes los días de la selectividad.

En esencia, el papel que ejerce el Gobierno gallego en estos momentos es puramente logístico. Pero, con la nueva orden, la Xunta se marca el objetivo, según explica, de «reforzar a coordinación institucional». Para ello, pretende crear una comisión coordinadora que pasará a estar adscrita directamente a la Consellería de Educación, y en la que estarán presentes el secretario xeral de Universidades, la dirección xeral encargada del bachillerato, la Subdirección Xeral de Inspección Educativa, y también los departamentos encargados de la evaluación, la ordenación y la orientación educativa en el Gobierno gallego.

¿Cuál será su papel? La comisión coordinadora tendrá la última palabra en las cuestiones esenciales de la prueba. Esa comisión, según detallan desde San Caetano, también contará con la presencia de los delegados universitarios y será la encargada de establecer los criterios generales de las pruebas. También aprobará la composición de los grupos de trabajo que elaboran los exámenes y de los tribunales que se encargan de calificar a los estudiantes.

Además, tendrá que definir las normas para elaborar, evaluar y calificar los ejercicios, y fijará la fecha de las pruebas. Todas estas labores las realiza ahora la CIUG, un ente que pasará a formar parte de la comisión organizadora, otro órgano colegiado que se creará con la nueva ley y que le propondrá a la comisión coordinadora los miembros de los grupos de trabajo y de los tribunales calificadores, coordinando y organizando su labor una vez constituidos.

El papel de Educación

Además, asumirá toda la logística de las pruebas, publicando en internet los criterios de organización, los modelos de ejercicio y los criterios generales de evaluación. Siempre, eso sí, que lo apruebe la comisión coordinadora formada por los delegados de las tres universidades y de la Xunta. Qué papel concreto tendrán estos altos cargos de la consellería en la elaboración y organización de las pruebas es algo que de momento no se ha esclarecido, y las universidades evitaron este viernes referirse a esta propuesta. Desde la Universidade da Coruña (UDC), que este viernes celebró su claustro, pidieron tiempo para evaluar la propuesta, y tampoco hubo respuesta de la Universidade de Santiago (USC) ni de la Universidade de Vigo. La academia viguesa, que ostenta la presidencia de turno de la CIUG, remitió directamente al organismo en el que están representadas las tres universidades, pero al cierre de esta edición tampoco había emitido ningún parecer.

Educación dice que el cambio busca avanzar hacia una prueba estatal común

Según explicó la consellería dirigida por Román Rodríguez, la nueva estructura que se propone para la coordinación y ejecución de la PAU pretende adecuarse al nuevo marco estatal —no detalla cómo— y «avanzar na converxencia progresiva cara a un modelo de proba común en toda España». Educación considera que la existencia de un examen uniforme en todo el territorio estatal favorece «a obxectividade, a igualdade de oportunidades e a coherencia de procedementos», y quiere llevar la delantera en ese proceso.

Cabe recordar, de hecho, que Galicia se adelantó el año pasado al resto de las comunidades y es de los pocos territorios que aplican las recomendaciones que el año pasado emitió la conferencia de rectores (CRUE). Una de ellas, por ejemplo, era que el 25 % de las preguntas de los exámenes tuviesen carácter competencial, y la CIUG ya lo había aplicado antes de que en febrero la CRUE emitiese sus recomendaciones.

En febrero del 2025, el organismo que representa a 77 universidades españolas se propuso que este año todas las comunidades tuviesen el mismo modelo de examen, pero solo ocho han optado por aplicar totalmente las recomendaciones de los rectores. Otras seis se acercan, y Extremadura y Castilla y León lo aplicarán el próximo curso.