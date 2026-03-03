Vota y opina: ¿Te parece bien que se dejen de publicar los listados de aptos en la selectividad atendiendo a la Ley de Protección de Datos?

Alumnos realizando la selectividad en Pontevedra. ADRIÁN BAÚLDE

Desde el año 1992, los medios de comunicación —y entre ellos La Voz de Galicia— publican cada curso el listado de alumnos que han superado las pruebas de selectividad. Pero no volverán hacerlo. Es una cuestión de protección de datos. Lo ha explicado la propia CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) en una nota informativa enviada este martes en la que explica que «por cuestións relacionadas coa LOPD —Ley Oficial de Protección de Datos—, a partir xa deste xuño de 2026 non se remitirán aos medios de comunicación as listaxes de persoas que superaron a PAU —Probas de Acceso á Universidade—». ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te parece esta medida?

