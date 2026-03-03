Los tradicionales listados de aptos en la selectividad del próximo junio no se publicarán en los medios de comunicación

Un alumno, ante unos bolígrafos y el cuadernillo de las pruebas de selectividad, en una imagen de archivo. SANDRA ALONSO

Por primera vez desde hace 34 años, el próximo mes de junio las páginas de La Voz de Galicia y del resto de periódicos y medios de comunicación gallegos no publicarán el listado de alumnos que han superado las pruebas de selectividad que se celebrarán los días 2, 3 y 4.

La CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia), encargada de organizar la cita, ha remitido una nota informativa avisando de que «por cuestións relacionadas coa LOPD —Ley Oficial de Protección de Datos—, a partir xa deste xuño de 2026 non se remitirán aos medios de comunicación as listaxes de persoas que superaron a PAU —Probas de Acceso á Universidade—».

Esos listados venían enviándose desde el año 1992, permitiendo que en los medios de comunicación pudiese consultarse quiénes habían aprobado esa primera convocatoria de la selectividad, aunque no la nota concreta de la alumna o alumno.

Este año no se proporcionará esa información, aunque la CIUG explica que sí se remitirán estadísticas globales con los porcentajes de las personas que han resultado aptas en los exámenes del 2, 3 y 4 de junio.