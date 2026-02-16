Las notas de la PAU para acceder a la universidad se conocerán el 11 de junio

Estudiantes, en el segundo día de los exámenes de la PAU del 2025, en la Facultade de Económicas de Santiago. XOAN A. SOLER

No hay novedades respecto al año pasado en las instrucciones para las pruebas de acceso a la universidad (PAU) que se celebrarán los próximos 2, 3 y 4 de junio. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes las normas para la realización de los exámenes y, según recoge el documento, los candidatos conocerán sus notas provisionales el 11 de junio. Será una semana después de realizar los últimos exámenes de la selectividad, y los estudiantes contarán a partir de esa fecha con tres días para solicitar la revisión de sus notas. Las definitivas llegarán el 18 de junio, y a partir de ese momento empezarán los llamamientos para acceder a los grados universitarios.

Pero antes de ese momento, para el que se preparan durante todo el curso más de 10.000 estudiantes gallegos, hay que tener en cuenta otros plazos. El más importante es el de la inscripción en las pruebas, que arranca el 14 de mayo, y termina el 18. El trámite se realiza en los institutos, pero es importante que los estudiantes decidan bien a qué asignaturas se presentan en la PAU. Porque a partir de las 13.00 horas del 19 de mayo ya no podrán hacer ningún cambio.

Las pruebas de acceso, que elabora y organiza la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), constan de cinco exámenes obligatorios. Son Lingua Galega, Lengua Castellana, la primera lengua extranjera, Historia de España o Historia de la Filosofía —deben escoger entre una u otra— y la asignatura troncal —Matemáticas, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Latín, Análise Musical, Artes Escénicas o Ciencias Xerais— de la modalidad del bachillerato que cursen. A mayores, los estudiantes pueden realizar hasta tres exámenes optativos, de los que se seleccionarán, para el acceso a las carreras, las dos notas más altas y que más ponderen en las carreras en las que aspiran a entrar.

Ya se pueden consultar los modelos de examen para la selectividad del 2026 Sara Carreira

En la selectividad de este año, como ocurrió hasta ahora, la duración de los exámenes está fijada en 90 minutos con un descanso de media hora entre pruebas consecutivas; y las pruebas contarán, generalmente, con cuatro preguntas. Una de ellas es el ejercicio competencial, que busca la reflexión crítica del alumnado y que el año pasado generó polémica aunque no acabó incidiendo, como se esperaba, en las cualificaciones del alumnado.

La nota de acceso a los grados, que asciende o desciende en función de la demanda de las carreras, es la mayor preocupación de los estudiantes. Se calcula sumando la parte obligatoria de la PAU —que cuenta un 40 %— y la calificación media del bachillerato, que cuenta el 60 % restante. De ese cálculo sale una nota sobre diez a la que pueden sumarse hasta cuatro puntos con las pruebas optativas.