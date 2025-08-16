Los alumnos brillantes eligen variedad

Los estudios de Matemáticas en la USC son atractivos para el alumnado de nota muy alta XOAN A. SOLER

Los mejores expedientes gallegos no solo quieren ser médicos. Las carreras de ciencias aglutinan a un gran número de estudiantes brillantes, y especialmente las sanitarias, pero no son las únicas. Los alumnos de sobresaliente también quieren ser maestros, farmacéuticos, comunicadores, historiadores o filólogos. La CIUG, la comisión interuniversitaria que organiza la selectividad y la admisión a las carreras en Galicia, tiene constancia de qué calificación es la décima mejor de cada grado: qué nota sería la de corte si las carreras solo tuviesen diez plazas. Y el resultado sorprende. La décima mejor nota de Física o Matemáticas, pero también de Farmacia o Psicoloxía podría entrar en Medicina con holgura, porque todos pasan de 13 puntos. Y como estos alumnos son los que ocupan el décimo puesto, ocurre al menos con los nueve anteriores.

Son 124 los grados en los que el décimo matriculado tiene más de un 10 de calificación de admisión, lo que supone que los mejores expedientes se distribuyen en dos de cada tres carreras del sistema universitario gallego, y de todas las ramas del conocimiento: el décimo matriculado en Belas Artes, por ejemplo, tiene un 11,358 de nota de admisión a la carrera, que cerró hace una semana después de convocar a alumnos de la fase extraordinaria.

De hecho, los grupos más pequeños son las carreras en las que los alumnos no superan el 6 (solo tiene siete títulos, muchos con un puñado de estudiantes), entre el 6 y el 7 hay ocho grados, hasta el 8 son once, hasta el 9 suman 16 y entre 9 y 10 son 28 los grados con sus diez primeros alumnos en este rango.

Un repaso por las notas de los diez mejores matriculados demuestra cómo estos gallegos se sienten libres para elegir la carrera según sus gustos e intereses.

más de 13

La élite, a Santiago. Tener al menos a diez alumnos en el aula con más de 13 puntos es un lujo que solo 9 grados gallegos se pueden permitir. Son todos de ciencias, especialmente de la rama sanitaria, y se imparten en el campus de Santiago. Odontoloxía o Biotecnoloxía, con 50 plazas, son los más pequeños y cerraron con 12,740 y 12,339, respectivamente, mientras que Medicina, con 403, es el mayor de todos, y el último matriculado tiene un 12,804.

de 12 a 13

De tres ramas. En este grupo en el que la décima matricula tiene una nota de admisión de entre 12 y 13 puntos, hay 40 carreras: 22 de ciencias, 14 de sociales y 4 de humanidades. Santiago sigue siendo el campus de referencia, con 18 títulos, seguido de lejos por A Coruña (con 9), mientras Ourense tiene 4, Ferrol y Vigo 3 cada uno, Lugo cuenta con 2 y Pontevedra con una única titulación (y no es Enfermaría ni Fisioterapia).

Más ingeniería que sanitaria. Podría parecer que la mayoría de las titulaciones son de la rama sanitaria, pero no es así: están 5 enfermerías, Fisioterapia de A Coruña y Veterinaria, en Lugo. En cambio, hay diez títulos de ingeniería: desde la informática o la mecánica (tanto en Ferrol como en Vigo) hasta por supuesto la aeroespacial (Ourense) o la Biomédica (Vigo), pasando por la química de Santiago o los cada vez más solicitados Estudos de Arquitectura, en A Coruña.

Sociales pisa fuerte. De los 14 grados de sociales destaca Educación Primaria, con las facultades de Santiago, A Coruña y Pontevedra (único grado de este campus en el grupo), además del doble grado con Infantil en Santiago. Hay dos títulos de Dereito (en A Coruña y Santiago), y el de Economía en este último campus, que cerró con alumnos de la fase extraordinaria. Esto es interesante, porque demuestra que las carreras que no se llenan en junio no solo tienen alumnado de última hora, algo que parece que ocurre si solo se mira la nota de corte final (Economía en Santiago tiene 125 plazas). En este repaso de sociales no se puede olvidar Relacións Internacionais en Ourense (la titulación está centrada en la empresa privada, frente a la modalidad de cooperación internacional, que se ofrece en Ferrol), ni la de Creación Dixital, Animación e Videoxogos, en A Coruña.

Filólogos de altura. Las carreras de filología, en humanidades, parecen abocadas a la reducción de plazas, ya que suelen ser de las últimas en completarse. Por eso resulta llamativo ver que hay un grupo nutrido de estudiantes que las eligen (incluso la clásica) pudiendo optar a titulaciones más de moda.

de 11 a 12

El grupo mayoritario. Si se divide en grupos de notas según la del décimo alumno de cada grado, la mayoría de las titulaciones gallegas (44) están entre 11 y 12 puntos. Aquí ya hay un título de artes (Belas Artes), así como de ciencias (25), humanidades (5) y sociales (13), y las opciones son muchas más.

De Vigo. El campus mayoritario es Vigo, con 15 carreras, seguido de A Coruña (con 11). Del campus del sur de Galicia destacan varias ingenierías —automoción (11,674), teleco (11,482), la básica de industriales (11,442)...—, ADE (11,364) y Dereito (11,371), con su doble grado incluido (11,939) o la de Tradución Español-Inglés (11,648). De A Coruña están en este grupo carreras sorprendentes, como el grado de Caminos (que no se acaba de llenar), pero que tiene a sus 10 primeros alumnos por encima del 11,79; también Educación Infantil (11,170), que se mantiene alejado de los niveles de primaria, pero que se ve tiene un grupo de estudiantes interesados al margen de la nota. En Santiago se encuadran aquí carreras con mucho tirón, desde Criminoloxía (11,910) hasta Xornalismo (11,470). Y de Lugo no falta Bioquímica (11,826) o magisterio (11,226). Ourense está representada por Educación Primaria (11,682), que tiene más nota que Enxeñaría Informática (11,196 ) o Intelixencia Artificial (11,006); y en Pontevedra están, ya sí, las sanitarias de Fisioterapia (11,866) y Enfermaría (11,802) pero también la citada Belas Artes o Publicidade (11,254). Ferrol solo aporta dos: Enfermaría (11,930) y Relacións Internacionais (11,434).

de 10 a 11

Títulos que no llenan. En este grupo de titulaciones con su décimo matriculado entre el 10 y 11 de nota hay muchos grados que no llenan sus aulas, o lo hacen en la repesca de septiembre. Sin embargo, una vez más se ve que hay estudiantes que apuestan por ellos sin importarles lo más o menos demandados que estén. Es el caso de políticas, en Santiago, con un décimo alumno de 10,487 y que comienza el curso con plazas libres (es cierto que ofrece bastantes, 125); Comercio, en Vigo, con un 10,940 en este análisis y que nunca completa sus 90 puestos; varias ingenierías de Ferrol (el décimo alumno de Tecnoloxías Industriais tiene un 10,968); Enxeñaría de Obras Públicas en A Coruña (10,356); o Robótica (10,258) y Empresa e Tecnoloxía (10,432), ambas en Lugo.

Grados de éxito. Junto a los anteriores, están carreras de éxito de alumnado: como el doble grado de educación de Lugo (10,060); Pedagoxía y Óptica en Santiago (10,784 y 10,736, respectivamente); Deseño y Comunicación Audiovisual en Pontevedra (10,858 y 10,525); Terapia Ocupacional (10,942) y Química (10,712) en A Coruña; Enxeñaría Naval en Ferrol (10,850) o la simultaneidad de informática e Intelixencia Artificial en Ourense (10,831).

de 9 a 10

Cierres con notas de siete y ocho. Las carreras que cierran con una media de siete u ocho son las que están en este grupo. Hay de todo, desde Inglés en A Coruña y Xeografía en Ourense (9,532 y 9,544, respectivamente) hasta varias ingenierías en Vigo y Lugo o incluso el doble grado de las ingenierías biomédica y mecánica en Vigo (9,992).

Empresa y educación. El mundo de la empresa y la educación son ámbitos que se repiten entre las 28 carreras de este grupo. Así, están desde Logopedia, en A Coruña, (9,826) a Educación Infantil en Ourense y Lugo (9,960 y 9,764) o Educación Social en ese campus o en A Coruña (9,064 y 9,830). En el sector empresarial, aparecen desde ADE en Ourense y Lugo (9,816 y 9,166) al doble grado con Dereito o Informática en Ourense (9,758 y 9,312), pasando por el abierto de sociales coruñés (9,238, con solo 5 matriculados).

resto de notas

Del 8 al 9. Son 16 grados, 5 de ellos en Lugo, como la ingeniería civil (8,420), la química (8,734) o el grado de Xestión Cultural en la modalidad virtual (8,180). Del campus coruñés hay tres títulos: Español (8,094), Socioloxía (8,220) y Turismo presencial (8,536). Del ferrolano, solo la simultaneidad de las ingenierías naval y mecánica (8,972). Pontevedra también tiene un solo grado en este grupo (Enxeñaría Forestal, con un 8,280 en su décima posición). Ourense tiene tres: ciencias de los alimentos con un 8,796 y los dobles grados de Enxeñaría Agraria con alimentos y ambientales (8,992 y 8,079), aunque de esta última simultaneidad, que es nueva, solo hay dos matriculados. Finalmente, en Vigo está Educación Infantil (8,410, y es que es de docencia privada), relaciones laborales (8,525) y, con más nota, la Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos (8,8). Santiago no tiene ningún grado en este intervalo.

Del 7 al 8. Son apenas 11 títulos, pero llegan a los siete campus. Destacan las relaciones laborales (en Lugo con un 8, en A Coruña con un 7,870 y en Ferrol con un 7,758). A partir de ahí, grados sueltos, como Ciencias Ambientais (7,808) y Enxeñaría Agracia (7,866), en Ourense; Máquinas Navais en A Coruña (7,704); Xestión Dixital de Información e Documentación (7,294), en Ferrol; Filoloxía Aplicada en Galego e Español, en Vigo, con un 7,704; Dirección e Xestión Pública presencial en Pontevedra (7,196); y una titulación en Santiago, Xeografía e Ordenación do Territorio (7,468).

Menos de 7. Hay ocho grados entre el 6 y 7 en la matrícula décima y otros 7 entre 5 y 6. Entre los primeros, la ingeniería forestal y el Paisaxe, en Lugo (6,799 y 6,708, respectivamente); la Tradución de Español-Francés en Vigo (la nota es un 6, pero solo cinco personas matriculadas), Turismo en A Coruña, con seis apuntados y una nota de 6,620; o la versión virtual de Dirección e Xestión Pública, en Pontevedra, que llegó a 6. El grupo de notas más bajas está formado por títulos que no se han cerrado, 4 de los cuales son de humanidades y 3 de ciencias. Sorprende en Vigo el PARS de Telecomunicación: estas siglas corresponden a una titulación en la que va combinando el grado con el máster para ser ingeniero superior, y que en algunas opciones tiene mucho éxito, pero en esta en concreto, no: el décimo inscrito tiene un 5,954 de nota de admisión; la opción de la ingeniería (grado) en inglés también está en horas bajas en demanda y el décimo apuntado tiene un 5,296. En A Coruña los grados implicados son el de gallego y su simultaneidad con inglés (5,560 y 5,658) con seis y siete matriculados. En Lugo la opción presencial de Xestión Cultural solo tiene 9 inscritos (el último, con un 5,152) y el abierto de ingenierías, seis matriculados (y un 5,164 de última calificación).