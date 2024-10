Los agujeros de la nueva selectividad sacan a los estudiantes este viernes a las calles

Protestas de estudiantes de Murcia la pasada semana Edu Botella | EUROPAPRESS

Los alumnos de bachillerato españoles han dicho basta y se van a echar a la calle mañana viernes para exigir ya los modelos del nuevo examen de selectividad, después de enterarse en las otras comunidades que los estudiantes gallegos comenzaron el curso con ejemplos concretos de cómo será la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que ese vuelve a ser su nombre oficial. El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga y concentraciones para mañana viernes y manifestaciones para el próximo miércoles 16. ¿Motivo? Novedades muy importantes en la prueba ante las que los alumnos se sienten perdidos, tanto que incluso aseguran que puede afectar a su salud mental.

Hay que recordar que este año la selectividad se va a endurecer mucho, ya que por culpa de la pandemia y la nueva ley la prueba ha sido extremadamente sencilla en los últimos cinco años, no tanto por las preguntas, sino por las combinaciones que se podían hacer, de tal modo que estudiando solo parte del temario un alumno podía optar al 10. Eso se ha acabado y el ministerio ha decretado que solo habrá un examen por asignatura, aunque con posibilidad de elegir en algunas preguntas (por ejemplo, entre dos temas del mismo bloque).

A eso hay que sumar el tipo de pregunta, que debe ser competencial, al menos en parte y de forma progresiva en los próximos años. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de repetir conocimientos sino de demostrar que se saben aplicar.

El Sindicato de Estudiantes denuncia que ante cambios de tal calado los alumnos comenzaron segundo de bachillerato a ciegas. Explican que siendo un curso de ocho meses (a primeros de mayo termina) ya ha pasado más del 10 % del tiempo y ni estudiantes ni profesores saben a qué atenerse. En Asturias, Baleares, Navarra y el País Vasco apenas tienen información, ni siquiera están confirmadas las fechas, que se supone son iguales en prácticamente todos los territorios; La Rioja y Madrid tampoco tienen datas oficiales de la prueba.

Ciertamente, las fechas son lo menos importante ahora mismo: en este octubre al estudiante le da lo mismo que los exámenes sean el 3 de junio o el 10. Lo que le importa es conocer qué entra y cómo debe preparar los temas. Y eso es, justamente, lo que falta. Ayer se dieron a conocer los exámenes de Castilla y León (sin ejemplos y solo para las materias de la fase general, pero con una explicación sencilla de cómo van a ser los exámenes). En varias comunidades hay fechas para enseñar los modelos la próxima semana: la Comunidad Valenciana los mostrará el lunes (día 14), Aragón el martes (día 15), Cantabria los tendrá listos el miércoles (día 16) y Madrid, el jueves 17. Mientras, existe más inconcreción en otros territorios: Extremadura no ofrecerá los modelos hasta primeros de mes; en Andalucía aprueban mañana las matrices (las bases de los exámenes), pero no los modelos; Canarias comienza las reuniones la semana que viene; Cantabria promete que las matrices estarán antes del próximo miércoles; Cataluña no ha dado fechas y posiblemente sea la única con la selectividad una semana más tarde que el resto, obligada por los tiempos del curso (su selectividad extraordinaria es en septiembre); Murcia asegura que ya tiene las directrices y están trabajando en los modelos de examen, pero no da fechas para mostrarlos; el País Vasco, sin comprometerse sobre cuándo tendrá modelos, dice que ya envió una circular con las novedades a los institutos a mediados de septiembre; y La Rioja tendrá los ejemplos (o al menos el esquema) la próxima semana, pero sin concretar el día.

A finales de septiembre, las universidades se reunieron en Bilbao para homogeneizar algunos aspectos de las pruebas, pero solo acordaron lo básico (además de las fechas y la valoración de las faltas, el resto de lo convenido coincidía con el real decreto del ministerio). Allí llegó Galicia con los deberes hechos y un modelo de examen único: en todas las materias habrá 4 preguntas y la primera siempre será competencial y no tendrá opciones; una estructura sencilla para facilitar la adaptación de los alumnos la nueva prueba.

En algunas comunidades del PP este paso adelante gallego no les pareció bien, porque tenían orden (dada en julio por el propio Feijoo) de hacer un examen común entre ellas. No parece que vaya a ocurrir, ya que este modelo de cuatro preguntas no lo cumple Castilla y León, la primera en dar a conocer su examen y una comunidad en general en sintonía con Galicia. La estructura de la prueba de Lengua, por ejemplo, es de seis preguntas, cinco de lengua y una de literatura; en Historia de la Filosofía habrá dos grandes preguntas (un comentario de texto a elegir entre dos y una pregunta teórica pero competencial); Historia de España tendrá tres grandes preguntas; en Matemáticas de ciencias hay cuatro preguntas, todas obligatorias (sin opciones); y Latín tiene tres cuestiones y ninguna aparece como competencial.

ACUERDO BÁSICO DE ORTOGRAFÍA Cantabria y Castilla y León ya presentaron su modelo para corregir las faltas de ortografía. Hay dos apartados: materias lingüísticas y el resto. Galicia explicará mañana su propuesta. Materia lingüística La primera falta no penaliza. A partir de la segunda se quita 0,25 hasta un máximo de dos La corrección puede quitar hasta un punto. En cualquier caso, las faltas (faltas y corrección) no podrá costar más de 2 2 puntos. Otras materias Los dos primeros errores ortográficos no se penalizarán. Las faltas iguales no suman. A partir de la tercera falta, se bajará 0,10 hasta 1 punto máximo. Por incorrección gramatical se puede quitar medio punto. En total (faltas y corrección no se puede quitar más de un punto).

Las concentraciones ante las delegaciones de Educación de las consejerías propuestas por el Sindicato de Estudiantes para mañana viernes están en 50 ciudades de toda España; todas a las 12 del mediodía. En Galicia serán en A Coruña (Obelisco), Ferrol (edificio Xunta) y Ourense (Praza Maior). Además, los jóvenes convocaron una huelga entre alumnos de ESO, bachillerato y FP. Y el miércoles 16 habrá otra manifestación, todavía sin concretar los lugares.

Responden con más movilización a lo ocurrido la pasada semana en Murcia: «Cuando pedimos explicaciones y salimos a las calles a protestar, como hicieron nuestros compañeros y compañeras en Murcia, somos respondidos con una brutalidad policial mayúscula. ¿Cómo es posible que se trate así a estudiantes pacíficos? Decenas de antidisturbios, pelotas de goma, porrazos y jóvenes en urgencias, ¿así es como se responde a las legítimas demandas estudiantiles?», se pregunta el Sindicato de Estudiantes.

Para la agrupación, «el Ministerio de Educación y las consejerías educativas se están riendo en nuestra cara, y están jugando con la salud mental y el futuro de decenas de miles de estudiantes, añadiendo todavía más dificultades, más estrés y más incertidumbre a una prueba cuya razón de ser es convertir el acceso a la universidad en un privilegio de clase», añade.