La nueva directora del grupo de gallego en la ABAU: «O modelo de exame será o mesmo ca o do curso pasado»

Imagen de archivo de la selectividad del pasado junio, en Santiago Sandra Alonso

La nueva directora del grupo de trabajo de la selectividad (oficialmente en Galicia, ABAU) en Lingua Galega e Literatura, Ana Isabel Boullón, ha enviado una carta a sus compañeros para informarles sobre todo que «o modelo de exame será o mesmo ca o do curso pasado», ya que como es de esperar que la nueva prueba se empiece a implementar el próximo curso no tiene mucho sentido cambiar las cosas ahora. Eso sí, la prueba incluirá las modificaciones previstas por Xosé María Gómez Clemente, el anterior director del grupo de trabajo, que dimitió disgustado por una polémica que, desde la CIUG, creen que es ajena a ellos. Esta saltó de un grupo de profesores y entidades porque en la parte de sociolingüística del examen se eliminaba la historia de la lengua vinculada al franquismo, ya que se consideraba 1981, el año en que el gallego se convierte en lengua oficial de Galicia (al haberse aprobado el Estatuto, el inicio del temario en tanto comenzó ahí su normalización.

En su carta, Boullón Agrelo, que es profesora en la USC, explica una vez más esta polémica no parte de la CIUG, la comisión interuniversitaria gallega que organiza la selectividad. Según repite Boullón en su escrito, «as disposicións normativas emanadas da publicación da Lomloe obrigaron ás comunidades autónomas a modificar os seus currículos para adaptalos a elas. En Galicia, o resultado foi o Decreto 157/2022 (...). As especificacións curriculares da materia Lingua Galega e Literatura constitúen unha tradución con poucos cambios da presentada polo ministerio (...) e é moi semellante do publicado na materia de Lingua Catalá e Literatura». Hasta ahora no se pudo aplicar porque la Lomloe entró en vigor en los cursos pares (segundo de bachillerato) este mes de septiembre.

Es decir, Boullón dice de forma indirecta, como la CIUG, que cualquier crítica a este cambio en el examen tendría que hacerse directamente ante la Xunta de Galicia, que fue la que adaptó el currículo.

En cuanto a otros contenidos, recalca Boullón que en el decreto no se pide «unha descrición da lingua como se viña facendo, senón unha reflexión sobre os usos da mesma baseada en textos específicos» que se ofrecen al estudiante. Y es que «tanto para o comentario de feitos sociolingüísticos coma dos literarios cómpre ter coñecementos da historia da lingua, aínda que esta non sexa obxecto dunha pregunta específica, pois ao longo de decreto incídese en diferentes apartados na necesaria contextualización sociohistórica, así como na continua relación do pasado e co presente». Es decir, aunque desaparece de la sociolingüística la parte de persecución desde el franquismo, el asunto se da de forma profunda en la parte de historia de la literatura, tanto en la poesía como el teatro y la narrativa. Y en sociolingüística (Lingua e sociedade o Lingua e os seus falantes) sí se presta atención al desequilibrio idiomático en Galicia, así como a los prejuicios y estereotipos que existen en ese sentido.

Dicho lo anterior, Boullón insiste en su nota: «O modelo de exame vai ser o mesmo ca o do curso pasado, igual ca os criterios de corrección. A nosa intención é que a redacción do exame da ABAU resultante da adaptación curricular ao novo decreto produza os mínimos inconvenientes posibles na comunidade educativa».