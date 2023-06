El 94,77% de los alumnos han aprobado la selectividad en Galicia

Profesores que corrigen los exámenes de selectividad entregaban esta mañana las notas en la CIUG Xoán A. Soler

El 94,77 por ciento de los 10.960 alumnos que se presentaron a la fase general de la selectividad han aprobado la prueba. Y es que la ABAU (Avaliación de Bacharelato e Acceso á Universidade, que es su nombre oficial) es un examen bastante asequible para quien ha terminado el bachillerato. Otra cosa es sacar nota o llegar al corte que exigen las carreras con más demanda.

Porque de la nota de corte hay que saber dos cosas fundamentales: la primera, no indica la dificultad de la carrera, sino la demanda que tiene, y por eso Arquitectura, uno de los grados más duros junto con las ingenierías, tiene una nota de corte baja, mientras que otras titulaciones más asequibles resultan a veces inalcanzables para el alumno medio; la segunda cuestión es que es un indicador que varía con los años, y no necesariamente hacia arriba. La nota de corte no es más que la nota del último alumno matriculado el curso en vigor (este 22/23); se entiende que hay nota de corte si se han cubierto todas las plazas que ofrece esa carrera. Es decir, no por haber alcanzado la nota de acceso que le daría entrada el curso pasado tiene garantizada la plaza el próximo, y viceversa.

[Si no puedes ver correctamente la tabla con los aprobados, pincha aquí]

Esta se puede comprobar también la aplicación Nerta, un espacio que los alumnos utilizarán mucho a partir de ahora: ya lo hicieron para pagar las tasas de la ABAU, y ahí tienen las notas, pueden reclamar y ver si entran en la carrera que desean.

Pero mientras los estudiantes hacen cábalas, los profesores también andan apurados. Hasta el último momento, la sede de la CIUG en la Cidade da Cultura recibirá la visita de cientos de correctores de los exámenes, que llegan con la documentación para volcarla en el sistema. El potente ordenador del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) se encarga de guardar las notas en los expedientes de cada alumno.

Así entran las notas de la selectividad en el sistema S. C.

Este hecho, el que deben ir los profesores con los exámenes, hace que a veces la nota tarde en poder ser publicada. Hace un par de años el retraso de uno de estos correctores hizo que la APP no pudiese alertar al alumnado hasta pasadas las nueve de la noche. En el año 20, en cambio, lo que ocurrió es que se colapsó el sistema porque hubo una inflación de estudiantes presentados, que se pasaron esa tarde del jueves intentando entrar en Nerta.

Reclamar la nota

Tras analizar bien la nota que se tiene, el alumno deberá pensar si es justa para el examen (o exámenes, porque puede presentar varias reclamaciones) que hizo. Esto es importante, y solo el estudiante pueden valorarlo bien. Si está convencido de que lo han valorado por debajo de su trabajo, puede reclamar, pero debe pensarlo antes porque le puede bajar la nota.

La reclamación se puede solicitar desde esta noche a las doce (es decir, desde el viernes 16) hasta el martes día 20 a las 14 horas (la hora es muy importante). El acto de reclamar es muy sencillo, se hace en la aplicación (Nerta) y con un par de clics está solicitada. Es importante que el alumno guarde una copia de su solicitud de revisión, que le servirá como resguardo y justificación.

Lo primero que se hace es volver a sumar los puntos del examen, y ver si todas las preguntas tienen valoración. Si se detecta un error (por ejemplo una pregunta que no se ha sumado) se corrige y queda esta como nota final del examen.

Lo siguiente es volver a corregir ese examen, obviamente a cargo de un profesor diferente de la primera vez. Si entre una y otra puntuación hay menos de dos puntos de diferencia, se halla la media entre ambas y esa es la nota final.

Pero si entre la primera y segunda corrección hay más de dos puntos de distancia, automáticamente se pasa a una tercera corrección. Nuevamente es un profesor distinto de los anteriores y la nota final de ese examen será la media aritmética de las tres calificaciones.

Todo esto se hace con gran diligencia. El día 22 a partir de las 20 horas (suele estar un poco antes) ya están las notas definitivas.

Contra la nota final puede interponerse un recurso potestativo de reposición (ante la CIUG) en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de la nota. Queda después solo un recurso contencioso-administrativo en los tribunales ordinarios, pero solo cuando salga la resolución expresa del recurso potestativo.

Además, los alumnos podrán ver el examen una vez finalizado todo el proceso. Verlo quiere decir eso, que debe acudir a la sede de la CIUG, en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura el 29 de junio a las 10 de la mañana. Para poder hacerlo hay que presentar una solicitud, entre los días 23 y 26 (nuevamente hasta las 14 horas), y debe hacerse presentando un formulario en los centros de atención al alumnado (LERD, oficinas en los campus) como remitiendo un correo electrónico al LERD correspondiente.

La preinscripción

Una vez que el alumno tiene sus notas, bien sea este jueves o el que viene, es el momento de pedir carreras. Será desde el jueves 22 de junio hasta el viernes 30 a las 14 horas. Se hace a través de la aplicación Nerta y el proceso es muy sencillo

De la preinscripción hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales: el orden es vital, ya que si al alumno lo aceptan en la primera carrera, pierde las posibilidades de apuntarse al resto; es conveniente pedir más de un grado, nunca se sabe lo que puede pasar.

Es decir, el alumno tiene que pensar muy bien qué quiere, no es rellenar por rellenar. Puede pedir 5 carreras diferentes o 10 si son repetidas: por ejemplo, Medicina (solo lo ofrece la USC), tres enfermerías (en los campus de Vigo, A Coruña y Lugo), dos fisioterapias (A Coruña y Pontevedra), Psicoloxía (solo lo hay en Santiago) y Podoloxía (solo se ofrece en Ferrol); son 5 carreras pero se ocupan ocho casillas.

Llamamientos

Hay una palabra muy extraña fuera de este contexto, que es «llamamiento», pero con la que el alumno acabará familiarizándose. ¿Qué significa? La convocatoria de la universidad al estudiante para que se matricule; se lanza el aviso por correo electrónico o, si el alumno, lo desea, consultando Nerta. El 11 de julio las carreras indicarán a los alumnos si los aceptan o están en lista de espera. Si el estudiante es «convocado» tiene de plazo los días 12, 13 y 14 de julio para formalizar la matrícula. Todo se hace de forma telemática.

En caso de que el grado no lo convoque en este primer llamamiento, el alumno queda en lista de espera. Deberá confirmar que desea seguir en lista de espera y aunque es una prueba de paciencia para los jóvenes, tiene que saber que mientras esté en lista de espera de una carrera, el resto de la lista se mantiene aunque no se matricule. Solo cuando una carrera tenga el cartel de «pechada» eso significará que no habrá más llamamientos. Si no, serán constantes (los días 15, 19, 24 y 28 julio, y después de un parón en agosto, el 1, 15 y 29 de septiembre). Lo normal es que en dos o tres llamamientos las carreras se cierren.

Todas estas fechas e instrucciones solo sirven para Galicia. En España hay distrito único, por lo que los alumnos pueden pedir plaza en cualquier facultad pública del Estado. Cada comunidad autónoma se rige por normas, calendarios y organización propia, aunque este año han intentado unificar al máximo los plazos.

