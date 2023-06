«Tengo alumnos que hacen trabajos muy buenos con ChatGPT y no me doy cuenta»

Una alumna minutos antes de empezar la selectividad, el pasado martes en A Coruña CESAR QUIAN

La clave para aprobar la selectividad es entrenar las respuestas. Lo es para los alumnos, que van evolucionando a lo largo del curso, pero también para la inteligencia artificial (IA). La Voz presentó los temas principales de cuatro exámenes a ChatGPT, la IA de moda, y se los entregó a profesores que no sabían quién era el autor de los trabajos. En Lingua Castelá e Literatura, Historia de España, Historia da Filosofía y Matemáticas II el suspenso fue unánime, y en ningún caso el programa hubiese pasado de insuficiente.

Pero fue un primer intento, y, tal como reconocían los propios profesores al descubrir quién había sido su «alumno», el nivel de la prueba era muy parecido al que tienen los estudiantes de bachillerato por primera vez. Eso se notó sobre todo en lengua, ya que a los jóvenes les cuesta mucho dar su opinión ante un texto, en gran parte porque tienen miedo a que su profesor valore la respuesta en función de la coincidencia de las opiniones y no por el rigor de su planteamiento. Tampoco dominan los criterios de corrección: hay que hablar de tesis, argumentación y conclusión; deben aportar argumentos y contraargumentos; e incluir ejemplos. Y, por supuesto, no puede limitarse a repetir el texto con otras palabras, que es lo que hizo la IA y el error más común entre los alumnos.

ChatGPT hace la selectividad, y la suspende sin paliativos Sara Carreira

Si una persona «entrena» a ChatGPT sobre un asunto, seguro que mejora. Uno de los docentes entrevistados aseguraba que puede llegar a un nivel muy alto: «Tengo alumnos que hacen trabajos de muchísimo nivel y lo consiguen gracias al ChatGPT. Y no me doy cuenta». ¿Y cómo lo sabe? Porque esa calidad no la pueden mantener siempre: «Si un estudiante hace tres trabajos de nueve y en el examen no pasa de 6, está claro que ha tenido ayuda extra». Y hablando con ellos, acaban confesando: «Alguno me ha dicho que efectivamente usó ChatGPT para el trabajo, pero también que no le salió bien a la primera, que lo tuvo que ‘‘entrenar''».

Incluso el proceso de entrenamiento, piensa alguno de los maestros, es bueno: «Como cuando hacíamos chuletas, que acababas aprendiéndote el tema y ya no las necesitabas». En el caso de ChatGPT podría funcionar así. Lo valoraba Isabel Ruso, directora del IES Eusebio da Guarda (A Coruña): «No tendría por qué estar mal que un alumno ‘‘entrenase'' al ChatGPT. Podría ir viendo cómo se hace un comentario, qué fallos tiene que corregir y qué debe potenciar. Seguro que aprendería mucho del proceso». Por no hablar de que para ir acotando el tema, el «entrenador» debe saber qué preguntar y cómo.

Si se van perfilando bien las cuestiones, las respuestas son cada vez más exactas. Como ocurre con los propios alumnos. De hecho, el profesor que corrigió el examen de Matemáticas, Ángel Iglesias, del IES Valadares, de Vigo, reconoce que ha usado la inteligencia artificial para preparar sus clases: «Doy clase de tecnología y me parece muy interesante todo lo que está pasando. Yo lo he usado en el pasado y me ha dado respuestas muy interesantes. Por ejemplo, le pedí que me diese ideas para tratar ciertos temas del currículo de forma multidisciplinar, con el fin de trabajar con otras asignaturas, y lo hizo. Por eso me quedo algo chafado al saber que ante una pregunta directa es tan infantil».

Porque esa es la cuestión: ChatGPT, que «nació» en diciembre para el público, es como un niño que va aprendiendo con lo que uno le enseña. La clave está pues, como en los alumnos, en que se le permita aprender.