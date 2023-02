El BNG pide al Gobierno blindar las pruebas de gallego y otros idiomas cooficiales en la selectividad

Alumna en un examen de selectividad del pasado junio Ana García

La reforma de las pruebas de acceso a la universidad (antes conocidas como selectividad, y ahora denominadas EBAU --en Galicia ABAU--) preparada por el Gobierno central no convence al BNG, al entender que da un trato desigual a los distintos idiomas del Estado.

El diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, advierte de que el último borrador dado a conocer «non blinda» la realización de las pruebas de lenguas diferentes al castellano, ya que serán las administraciones autonómicas (en el caso de Galicia, la Xunta) las que decidan si establecen o no como obligatorios estos exámenes.

«As modificacións introducidas no proxecto de Real Decreto que regulará a proba supoñen un trato discriminatorio e unha grave desigualdade entre as linguas oficiais do Estado diferentes do español», alerta Rego, que cree que estos cambios «facilitarían un trato desfavorábel para o galego e porían en dúbida a realización das probas nas materias da especialidade de Lingua e Literatura Galega».

Por ello, aunque el nacionalista ve con buenos ojos que las comunidades autónomas tengan más capacidades y competencias para diseñar la selectividad, cree que el Ministerio «debe rectificar e estabelecer un trato igualitario para todas as linguas oficiais do Estado nesta proba de acceso á Universidade».

En esa línea, Rego ha registrado iniciativas en la Cámara Baja para que el Ministerio corrija estas cuestiones, y pidiendo también que las consulte con los representantes de los docentes en la Mesa Sectorial de Educación. «Modifican a normativa académica desde a sede ministerial e negociada coas administracións autonómicas na Conferencia Sectorial mais que non se eleva á Mesa Sectorial docente para darlle voz ao profesorado», recrimina.