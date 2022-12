Román Rodríguez, en el centro, con su equipo, asistiendo a la conferencia sectorial por vía telemática XUNTA | EUROPAPRESS

Parece que hubo dos reuniones en vez de una sola. Si Bar Cendón hablaba de división en las filas de las comunidades del PP, el conselleiro gallego, Román Rodríguez, en absoluto lo apreció. Para el responsable educativo gallego la Conferencia Sectorial de Educación supuso una «profunda decepción, tanto no fondo como na forma». Y añadió: «Unha conferencia sectorial é unha cousa moi seria, non é unha reunión de amigos. As comunidades autónomas somos Estado».

Llueve sobre mojado, porque la comisión técnica de principios de mes se vendió por parte del ministerio como si «houbera unha votación entre as comunidades autónomas, algo totalmente falso». Y la queja de Rodríguez este martes era porque en la reunión no había nada en el orden del día que hablase de la reforma de la selectividad. De hecho, durante el fin de semana no estaban seguros en San Caetano que finalmente se tratase el asunto, que al final ocupó el 80% del tiempo de la reunión: «Estamos ante un simulacro, un trágala: todo o relativo a antiga selectividade non estaba na orde do día, pero o 80% do que temos debatido na reunión foi dela. Calquera acordo que se diga aí non existe, sería ilegal». Entiende Rodríguez que «nunha democracia as formas son tremendamente importantes, sobre todo cando falamos das relacións entre administracións públicas» y en este caso el fallo ha sido inaceptable. Y es que el asunto de la reforma de la selectividad se presentaba como un informe de la ministra para explicar los pasos dados.

Para Román Rodríguez, además de la forma está el fondo: «Vemos que se prantexa unha situación que vemos moi complexa de que poida ter vixencia no futuro; as comunidades autónomas que temos practicamente o 50% dos alumnos que acuden a ABAU cada ano non compartimos os principios que se están a facer por parte do ministerio». No hay novedades en los puntos de desacuerdo: el conselleiro gallego cree que no se puede competir en igualdad de oportunidades por las mismas plazas de universidad (en España hay distrito único) con 17 accesos diferentes, de distinto nivel de exigencia. Entiende que el nuevo modelo presentado por el ministerio «non só se mantén a desigualdade, mesmo se introduce unha proba, a de madurez, que prantexa unhas grandísimas dúbidas sobre a súa avaliación e concreción para ter uns criterios de avaliación homoxéneos». Además, y cita las quejas de diferentes colectivos profesionales y científicos, se percibe «unha rebaixa e perda da calidade. Non só non se corrixen os problemas desta proba, senón que se agravan».