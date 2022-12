El Gobierno intenta mantener una selectividad que pida más que teoría Sara Carreira

Grupos de trabajo por asignatura

El número dos del ministerio expuso que ahora mismo hay varios niveles de reuniones entre los ministerios de Educación y Universidades, la CRUE y las comunidades autónomas. Explicó que desde septiembre se han multiplicado los encuentros: 4 entre Educación y comunidades; 2 de estos con la CRUE y Universidades; y tres entre los organismos estatales, los dos ministerios y la CRUE. En paralelo, y más importante para el contenido de la prueba en sí «hay grupos de trabajo específicos en cada una de las materias» que se reúnen cada 10 días. Bar Cendón detalló que «estos grupos están formados por especialistas vinculados a la educación, con experiencia en la prueba de acceso y propuestos por las diferentes comunidades autónomas». Son profesores de ESO, bachillerato y universidad, inspectores, asesores técnicos y miembros de las diferentes sociedades profesionales. Entre todos están consensuando el tipo examen que se presentará en cada materia.

En la reunión no ha faltado el contenido político, sobre todo después de que las comunidades gobernadas por el PP —Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia— pidiesen que se retirase la reforma de la selectividad. Bar Cendón le dedicó bastante tiempo de su intervención a este aspecto, asegurando que hay que adaptar la prueba a la ley y que espera que sea con el mayor consenso posible. Alegó que entre los consejeros populares no hay unanimidad, y destacó que la propuesta de Galicia era partir de cero en el diseño, mientras que Castilla y León y Madrid anunciaron que se retirarían de los grupos de trabajo y que no negociarían nada que no fuese una prueba única. Este aspecto fue rechazado por fuentes de la Consellería de Educación: «Hai total coincidencia entre Galicia, Castilla y León, Madrid, Andalucía e Murcia».