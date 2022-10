Sara Carreira

Hacer una selectividad equiparable en dificultad y corrección entre cualquier parte de España parece una labor complicada a corto plazo, pero todo hace pensar que está más cerca una unificación técnica del proceso. Y que liderará Galicia, además. Santiago acogerá los próximos jueves y viernes una reunión de los coordinadores de la prueba final de bachillerato y del acceso a la universidad de toda España (solo hay dos comunidades pendientes de confirmación).

La idea partió del presidente de turno de la CIUG, Celso Rodríguez (representante de la USC), que comprobó este verano como las diferentes velocidades de cada comunidad dificultaban las matrículas universitarias: «Nós dimos as notas o día 4, que era o último día para matricularse en Madrid. Falamos cos responsables do servizo madrileño e dixéronnos que non habería problema, que podían esperar ata o día 7, pero os rapaces que querían facer a preinscripción non podían dende a súa casa». En otras comunidades se exigía la nota final, tras el período de revisión de exámenes, cuando en Galicia aún no había acabado.