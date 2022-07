FUTURA SELECTIVIDAD (A PARTIR DEL 2027) *

1) El 75% de la nota (hasta 10)

Examen de madurez académica, corregido de forma colegiada por diferentes profesores y que aúne las materias obligatorias del bachillerato

2) El 25% de la nota (hasta 10)

Examen de una materia obligatoria de modalidad, a elegir por el alumno (según la modalidad, Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Latín, Dibujo Artístico, Análisis Musical, Artes Escénicas o Ciencias Generales)

3) Para subir nota (de 10 a 14) Un máximo de dos exámenes, de materias del bachillerato o de la lista de asignaturas comunes (*) La suma del apartado 1) y 2) equivaldrá a lo que es hoy la fase general, y junto con el expediente de bachillerato (que valdrá lo mismo que hoy, el 60%) conformará la nota de selectividad (hoy, nota ABAU)

El conselleiro de Educación: «Se quere cambiar todo para que todo siga sendo igual ou peor»

Román Rodríguez, conselleiro de Educación, mostraba tras la reunión territorial su malestar porque el ministerio tenía sentados a 17 consejeros de educación para hablar de la nueva selectividad sin que ninguno conociese un texto que sí lo tenían varios medios de comunicación de Madrid, que lo publicaron en el mismo momento de la reunión. Es, para Rodríguez, una falta de respeto a la gobernanza de España.

En cuanto al contenido de la prueba, el responsable gallego de educación ha echado claramente en falta un mayor control en la igualdad de los contenidos y de nivel en las distintas comunidades autónomas: «É unha proposta absolutamente decepcionante —dijo Román Rodríguez— que non corrixe a principal problemática que ten o actual sistema de acceso á universidade. Se descarta dun xeito absoluto facer unha proba única ou o máis homoxénea posible. Que se pregunte o mesmo e se avalíe o mesmo e do mesmo xeito para que haxa igualdade. Estamos asistindo a un cambio do sistema de exame para equipararlo co Informe PISA, cando tanto as consecuencias e obxectivos son totalmente diferentes. Fálase de reducir exames, contidos, nos leva a unha senda xa habitual no ministerio de reducir o nivel de esixencia».

Y concluyó: «Se quere cambiar todo para que todo siga sendo igual ou peor» cuando «non é difícil neste asunto atopar acordos».