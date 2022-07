Alumnos que acudieron a la selectividad extraordinaria descansando entre examen y examen BRAIS LOUREDA

Durante las pruebas extraordinarias de la ABAU, celebradas esta semana, algunos progenitores emitieron quejas por el incumplimiento de los descansos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. «Cuando empezaron el primer examen, [a estos alumnos] les dijeron que los avisarían cuando comenzase el tiempo extra del que disponen. Mi hija preguntó si tendrían opción a descansar entre los exámenes y le dijeron que no», explica la madre de una alumna afectada, que prefiere permanecer en el anonimato.

«Mi hija el miércoles estuvo seis horas seguidas haciendo exámenes, de las nueve a las tres. Les dan esa media hora extra, porque hay niños que necesitan el tiempo y agotan esos 30 minutos adicionales. Entiendo que no se va a poner a cada alumno su tiempo particular, tiene que ser una planificación general, pero si lo que no quieren es que se junten en los pasillos los que ya hayan visto un examen y los que todavía no, es necesario buscar una solución para que puedan descansar», indica, añadiendo que «nadie puede concentrarse durante seis horas seguidas».

«Son niños que llegan a la ABAU con muchísima dificultad y muchísimo trabajo encima, con un apoyo constante, y ahora les ponen impedimentos. Es imposible, pero me gustaría saber los resultados de estos niños con y sin descanso. Al final, lo que es bueno por un lado te repercute negativamente por otro. Te lo venden como una equidad pero es discriminatorio», concluye.