Alberto Pérez, en el aula del instituto en el que acabó el bachillerato. MARCOS CREO

El idilio del rianxeiro Alberto Pérez con los estudios a sus 39 años no concluyó con la matrícula de honor alcanzada en el bachillerato de adultos del IES Número Un de Ribeira, la mejor nota del nivel en el centro. Más bien parece que fue el comienzo de una relación más larga. Demostró ser un buen estudiante tardío, y esa condición acaba de ser refrendada con el resultado de haberse enfrentado a la selectividad: «Saquei un 8,265, non é unha notaza, pero a min chégame». Con este convencimiento responde cuando se le pregunta cómo le ha ido en la EBAU. Lo que buscaba, cuenta, era aprobar y dejar expedito el camino para hacer una carrera universitaria.

Alberto trabajó de cocinero en diversos locales hosteleros de Barbanza y, a consecuencia de la pandemia, cambió de sector para seguir desempeñando su profesión en la industria, como cocinero de I+D+i en la fábrica de Platos Preparados Pescasana de A Pobra. La semana pasada hizo la prueba de acceso a la universidad muy tranquilo. «Tiven pouco tempo para preparar a selectividade, repasar todo o curso en 15 días estando a traballar foi moi complicado. Non da tempo a mirar todo», explica contextualizando su situación personal.

Asegura que, pese a haber logrado superar el escollo de la EBAU para seguir adelante con su reto formativo, le quedó una espinita clavada por no haber logrado una nota mejor. Tiene pensado revisar bien todo su expediente, por si hubiese un atisbo de mejora: «É que me da rabia que por non mirar quede como está, pero a verdade non é algo que preocupe».