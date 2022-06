PACO RODRÍGUEZ

Historia de España, 10. Lengua castellana, 10. Lingua galega, 10. Lengua extranjera, 10. Matemáticas II, 10. Podría haber empate, pero a Julio Raposo Bouzas (Santiago, 2004) nadie podía arrebatarle la mejor nota de la selectividad gallega. Este joven que estudió en el colegio Peleteiro estaba seguro de haber hecho unas buenas pruebas de acceso a la universidad, pero admite que «esperaba algún error en los exámenes, por lo menos algún error más». A la parte general sin fallos se sumaron dos ejercicios en la fase específica, en los que obtuvo otro diez y un nueve. Ese nueve impidió el diez redondo en toda la ABAU, «¿rabia? No, para nada, en ningún caso», explica tranquilo.

¿No entiendes las notas de selectividad? Te las explicamos Sara Carreira

Tras tres días de exámenes la impresión fue buena, «pero tenía bastantes dudas en todos, no estaba muy seguro en ninguno de los ejercicios». El esfuerzo de estos meses, años en realidad, dio sus frutos, porque Julio asegura que las calificaciones que obtuvo no son más que el resultado del trabajo, «yo siempre he tenido buenas notas en general, no solo en bachillerato, pero estudio bastante, sí que le echo horas. Creo además que en la selectividad es más importante el tiempo que has trabajado durante el curso que esos días previos». Fueron días en los que tampoco se relajó «intenté llevarlo con tranquilidad, pero en todo caso fueron más horas de estudio que durante el curso».

A Medicina sin problema

Ahora tiene por delante una nota media de 13,8, ya que en bachillerato obtuvo un 10, matrícula de honor. Desde hace tiempo tiene clara por dónde irá su vocación, y aunque Medicina es la niña bonita del sistema universitario gallego y muchos pelean por entrar, en su caso no habrá nervios de última hora para saber si logra plaza o no, «siempre fue mi idea y espero no tener ningún problema en acceder», cuenta, «es una carrera que quería estudiar desde que era pequeño. Una vez me rompí el brazo y me planteé esa vocación, el poder ayudar a la gente».