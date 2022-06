La selectividad nueva no puede llegar antes de junio del 2024, pero incluso así arroja grandes dudas sobre quienes inician el bachillerato este septiembre. La principal es sobre las materias optativas: ¿Lo que elija hoy servirá para la carrera que desee el alumno después? Por el momento, no hay una respuesta a esa pregunta, pero la lógica dice que para muchos de los grados las materias de preferencia no pueden ser muy distintas a las de hoy: ¿Valorará una ingeniería más la Economía de la Empresa que las Matemáticas? Difícilmente.

Prueba específica de Medicina

La nueva selectividad tal vez recupere un intento, frustrado, de sacar de en medio gran parte del ruido que ocasiona la ABAU: la carrera de Medicina. Los decanos de la materia intentaron consensuar un examen único, con una lista única, que no alterase la organización del resto de carreras. En su momento no hubo suerte. Esta por ver ahora.