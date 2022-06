No se descarta que hoy se tenga noticia de algún incidente más. Al parecer, hay rumores que apuntan que en Santiago hubo alguna expulsión por este motivo. Desde la sede central de CIUG no se pudo confirmar este punto, solo los dos incidentes de A Coruña y el de Vigo, y eso sin entrar en detalles de cómo ocurrieron.

Retirada del expediente

Según la normativa de la CIUG, pillar a alguien copiando supone la expulsión inmediata de la prueba. No es que se quede con un cero en el examen, es que no puede seguir adelante y se anulan todos sus ejercicios. Un precio muy alto que desanima a la práctica totalidad a copiar durante la ABAU. En los corrillos de profesores, en los que se comentaban algunos detalles de lo sucedido, más de uno contestaba a quienes eran partidarios de suspender el examen pero no la prueba con un «peor lo tienen en China»; y es que en este país también se está celebrando la selectividad estos días, que se llama «gaokao», y a quien pillen copiando le pueden condenar hasta a siete años de cárcel.