Debate: ¿En qué caso debo de cambiar de instituto a mi hijo para que saque mejores notas en la selectividad?

El debate sobre si algunos centros educativos son más idóneos que otros a la hora de que sus alumnos saquen mejores notas en selectividad hace que algunas familias cambien de instituto o colegio a sus hijos en bachillerato. Los expertos aseguran que se puede obtener un buen resultado en la prueba de acceso a la universidad independientemente del centro elegido, y que solo es necesario tesón y esfuerzo. La selectividad, dicen, garantiza la concurrencia anónima y en igualdad de oportunidades.

Partiendo de la premisa de que no existen centros educativos a medida y sabiendo que cada uno tiene un perfil determinado, hay muchos elementos que es preciso tener en cuenta a la hora de decidir el cambio. Uno de ellos es que se busque una oferta educativa diferente o más amplia, lo más ajustada a su futuro profesional, de la que ofrece el instituto del que se quiere cambiar. Otra cuestión valorable es el volumen de alumnado tanto del centro como por aula: para algunos es magnífico diluirse o encontrar su hueco entre la más variada muestra de la sociedad, mientras que para otros lo importante es una atención personalizada por parte del profesorado o relacionarse con un reducido grupo de referencia. En ocasiones existe algún problema de integración que puede repercutir en su rendimiento académico: sentirse marginado, no encajar en ningún grupo... A veces simplemente necesitan un «cambio de aires» en un momento en el que la adolescencia les muestra el mundo desde una óptica diferente.

No hay un acceso universitario a la carta

A medida que avanza el año, la selectividad se va convirtiendo en asunto de actualidad, tanto para las familias como para los estudiantes, aunque son estos los auténticos usuarios de los servicios que pone a su disposición la Administración o la empresa privada. Antes, los padres se han arrogado un derecho a la elección de centro de secundaria que no es tal, pues son los hijos los que tienen derecho a una oferta de plaza pública en bachillerato. Escoger un centro para cursarlo en función de las expectativas en la selectividad no deja de ser una estrategia, que puede estar basada en datos estadísticos o en leyendas urbanas, pero que no es mejor que la elección a partir del proyecto educativo del centro o de las preferencias del alumno, ya sea por modelo docente o por cuestión de entorno.

La Administración no elabora ránkings de centros; los medios de comunicación sí. En ellos se demuestra que la titularidad del centro, pública o privada, y la localización, urbana o rural, no son determinantes en la posición jerárquica, que puede variar de un año a otro, si bien ciertos centros suelen mantenerse en la parte alta de la tabla. A la hora de valorar los datos hay que tener en cuenta el número de alumnos que los centros presentan a la selectividad y comparar solo los de rango similar. Al margen de la rumorología sobre el bachillerato en algunos centros (segregación en clases de buenos y malos, inflado de notas, filtrado de presentados...), lo más determinante es la capacidad económica de la familia y, sobre todo, la capacidad intelectual del alumno.

Durante uno o dos años, la selectividad interesa mucho a los padres cuyos hijos han de pasar por la prueba, no tanto por el temor a que no la superen, pues un 90-95 % van a ser aptos, sino porque se queden sin acceso a la carrera preferida, a menudo una de las muy demandadas: Medicina, algún doble grado o una carrera en boga (Moda, Creación de videojuegos, Biotecnología...). Si les va bien, piensan que el sistema es justo y se olvidan del mismo enseguida; si les va mal, dicen que el sistema es injusto y proponen un incremento de plazas en la carrera deseada o una selectividad única para toda España. No es cuestión de justicia, sino de equidad; no hay justicia a la carta, ni acceso universitario a la carta. La selectividad equilibra los dispares expedientes de bachillerato y garantiza la concurrencia anónima y en igualdad de oportunidades, aunque siempre habrá quien prefiera una entrevista personal como modo de selección.