¿Por qué las notas llegan a 14 puntos y no a 10?

La fase obligatoria suma hasta 10; y la voluntaria puede suponer 4 puntos más sobre ese total, de ahí los 14. Hay que decir que llegar a esta perfección (dieces en todas las materias de bachillerato y todas las de selectividad, que pueden ser siete) es algo muy difícil. De hecho, pasar de 12 ya es un logro titánico.

¿Pesa mucho la nota de selectividad?

Sí. En principio, es el 40% de la nota de acceso a la universidad (el otro 60% es la nota de bachillerato). Por ejemplo, un alumno con una media de 7 en bachillerato que saque un 5,5 en la fase general de la selectividad tendrá un 6,8 de media [(7x0,6)+(5,5x0,4)]. Como se ve, la nota final está más cerca de la del bachillerato que la de la selectividad. Hay quien dice, pues, que la selectividad no importa tanto.

Pero eso es en el plano teórico. En la práctica, si un alumno quiere optar a una carrera con demanda tiene que conseguir la mejor nota posible para garantizarse el puesto. Las carreras más demandas tienen habitualmente más de un 10 de nota de acceso, y si es Medicina (antes de la pandemia) supera el 12. Así que el estudiante debe garantizarse una nota extra yendo a los exámenes de Biología y Química (por ejemplo, en el caso de Medicina). Si saca un 8 en cada materia, tendría 3,2 puntos más (8x0,2 en cada asignatura) y eso sumaría un total de 10. No le llegaría para acceder a Medicina, por lo que ese 5,5 de la fase general tendría que convertirse en un 10 (10x0,4) para conseguir 4 puntos, y necesitaría otros dos 10 en Química y Biología para llegar al 12. Es decir, la selectividad pesa en su nota final mucho más que lo que haya sacado en bachillerato.

¿Qué son las notas de corte? ¿Tiene que ver con la dificultad de la carrera?

La nota de corte es la profecía autocumplida de la selectividad. Dice qué nota sacó el último alumno que entró el curso anterior. En España hay numerus clausus, es decir, la facultad X tiene 50 plazas y coge a las 50 mejores notas de los alumnos que se preinscriben. Así pues, la nota de corte es solo una orientación, no tiene ninguna validez al año siguiente, pero si un alumno sabe que Medicina tiene una nota de corte de, como mínimo 12, se esfuerza al máximo para asegurarse superar esa nota; eso lo hacen todos los aspirantes por lo que la nota nunca baja (no suele hacerlo en casi ninguna carrera).

Como se ve, la nota de corte no quiere decir que la carrera sea difícil, solo que tiene mucha demanda. Un ejemplo claro es lo ocurrido con Física. En el año 2012, entrar en esta carrera en Santiago apenas exigía nota (5,064 fue la nota del último alumno). Este curso pasado el último estudiante que entró en la misma carrera sacó un 12,338.

¿Hay un cupo para extranjeros?

No. Un alumno que venga de otro sistema educativo (incluso un español que haya hecho todo el bachillerato en otro país) tendrá dos opciones: Si hay reconocimiento de notas, se aceptará la que haya obtenido en el acceso a la universidad del país de origen, pero no pasará de 10 puntos. Si quiere superar esa nota, deberá examinarse por la UNED de las materias voluntarias.

¿Hay un cupo para FP?

No, es algo también del pasado. Un alumno de FP superior entra en la universidad, en cualquier facultad, con su nota media de FP. Puede hacer Educación Infantil y entrar en Medicina; lo que ocurre es que, en este supuesto caso, y aunque hubiese sacado un 10 en el ciclo de dos años, esa nota no le llegaría. Pero puede completar su media yendo a los exámenes de Química y Bioloxía, y con sacar un 5 en cada uno ya se garantizaría el 12 que (hasta la pandemia) era la nota mínima de Medicina. Este ejemplo es extremo, y lo habitual sería que ese alumno de Educación Infantil pasase a una carrera de su rama, magisterio de Infantil o Primaria, y en ese caso no solo entraría directamente sino que le convalidarían hasta seis asignaturas de la carrera.

Hay que tener en cuenta que la FP superior se hace después del bachillerato (o de su etapa espejo, la FP de grado medio) y dura dos años.