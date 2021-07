Anpas Galegas reclama una solución para los alumnos en cuarentena que no pudieron hacer la ABAU extraordinaria

Examen de la convocatoria extraordinaria de la ABAU en el campus de Ferrol KIKO DELGADO

Los alumnos que estaban enfermos o incluso en cuarentena durante la celebración, la semana pasada, de la selectividad (ABAU) extraordinaria, se han quedado sin posibilidad de repetirla, y para la confederación Anpas Galegas eso supone una clara discriminación de este alumnado.

Por eso, la agrupación ha presentado un escrito ante los tres rectores, el presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) y la Consellería de Educación. Para las familias, no dar opción a estos estudiantes «é un despropósito, supón limitar dereitos por unha circunstancia non imputábel á persoa, e deixar tirado a ese alumnado que non tivo a culpa de enfermar ou de convivir cunha persoa enferma», apuntan. Censuran que al no dejarles otra opción que presentarse a las pruebas de junio del 2022 se condena a esos alumnos a perder un año.

En las normas de la CIUG se contemplaba solo alternativa en la prueba ordinaria, en junio: un alumno enfermo o en cuarentena podía presentarse al examen extraordinario y su nota contaría como en junio. En el caso de julio, como se trata de una prueba extraordinaria, se no prevé alternativa. En un examen tan competitivo como la selectividad repetir la prueba en varias ocasiones para adaptarse a los alumnos, dicen en la comisión, es inviable.