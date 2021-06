El covid duplica los sobresalientes en selectividad: de 719 a 1.364 en dos años

Alumnos de la selectividad en Pontevedra repasando pocos minutos antes del primer examen, el pasado 8 de junio RAMON LEIRO

Nuevo récord vinculado a la pandemia: los sobresalientes en la selectividad gallega se han disparado, prácticamente se han duplicado con respecto a los que hubo hace dos años y han pasado de 719 a 1.364.

¿Por qué hay tan buenas notas?

La clave está en la optatividad de los exámenes. Habitualmente, un estudiante tiene que elegir en cada asignatura la opción A o la B; cada una tiene una serie de preguntas que debe contestar, y si quiere ir a por el 10 no puede fallar ninguna de su opción. Ahora, con la pandemia, y en previsión de que el confinamiento o la enseñanza virtual (en Galicia todos fueron a clase, pero en otras partes de España, no siempre) haya impedido dar todo el temario, ministerio y comunidades decidieron fusionar las dos opciones para que el alumno no se encontrase con un tema que no le hubiese dado tiempo a dar en clase; el objetivo era que todos tuviesen oportunidad de sacar un diez. Esa combinación le permite al alumno saltarse de hecho algunos temas (por ejemplo, se puede sacar un 10 en Lengua sin estudiar los autores y movimientos de la literatura).

Eso no quiere decir que las preguntas como tales fueran más fáciles, que no, ni que la corrección fuese más laxa. Los errores se señalaban igual, pero como el alumno podía escoger más, se decantaba por aquello que llevaba mejor preparado.

¿Estas notas a qué hacen referencia?

Hay tres notas en este proceso: la media de los cinco exámenes obligatorios o parte general; la media de esa primera nota con su calificación de bachillerato. que es la nota ABAU; y la que tiene para entrar en una carrera concreta (llamada nota de acceso) y que en este último caso puede llegar a 14 puntos (suma 4 puntos con dos asignaturas). Estos 1.364 son estudiantes con más de 9 en la nota ABAU (parte general más media de bachillerato).

¿Va en contra la tendencia general?

Lo cierto es que no, aunque la magnifica. Desde hace unos años las notas mejoran en cada convocatoria. Hasta el curso 2015/16 lo normal era que fuesen sobre 600 los sobresalientes en la selectividad; pero desde entonces han ido aumentando cada año y en el 2018/19 (el último anterior a la pandemia) se llegó a los 719. Con el confinamiento (que permitió a los estudiantes brillantes un repaso en profundidad) se disparó a los 1.043 y ahora llegan estos 1.364 (estos mejoraron mucho también sus notas de primero de bachillerato el curso pasado).

¿Nadie tiene un 10?

Este año en Galicia, no: la nota más alta de la parte general fue un 9,9, que significa por ejemplo sacar 10 en cuatro asignaturas y un 9,5 en la quinta. Las materias son: Lengua, Lingua, Inglés (lengua extranjera) Historia de España y una quinta que depende del tipo de bachillerato (Matemáticas, Latín o Fundamentos da Arte).

¿Tiene consecuencias?

En la práctica, pocas si se piensa en este año. Y es todos los alumnos están en las mismas condiciones, en toda España. Las notas de corte aumentarán de forma exponencial, pero entrarán en cada carrera los mismos que hubiesen accedido dos años antes, más o menos. Otra cosa es para el año que viene: en teoría los estudiantes de la próxima selectividad, ya sin pandemia y por tanto con presencialidad total en todo el país, deberán volver (aún no se sabe) al modelo de examen tradicional, mucho más encorsetado. Así, un alumno que hoy se quede a las puertas de una carrera seguramente el próximo año podrá entrar, porque estas notas de la fase obligatoria más bachillerato quedan para siempre (las de las materias optativas, para subir nota, duran solo dos cursos).